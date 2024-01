Jarosław Gowin stanął 9 stycznia przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Gowin powiedział, w jaki sposób dowiedział się o pomyśle zorganizowania głosowania korespondencyjnego. - Dowiedziałem się o tym z telefonu Adama Bielana, który przedstawił mi to jako swoją propozycję inspirowaną wyborami w Bawarii. To była sama końcówka marca 2020 roku. W mojej opinii to on był rzeczywiście pomysłodawcą - stwierdził Gowin.

REKLAMA

Zobacz wideo Karnowski o Gowinie: Dokonał honorowego wyjścia. To przykład godny pochwały w polityce

Gowin: Kaczyński zaakceptował pomysł Bielana i konsekwentnie dążył do wyborów kopertowych

Jarosław Gowin powiedział, że on sam był sceptycznie nastawiony do pomysłu Bielana, europosła i ówczesnego członka Porozumienia, czyli partii Gowina. Dodał, że podobną opinię wyrażało więcej osób związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy.

- Uważałem te wybory za nie do przeprowadzenia w tak krótkim czasie (...). Doszedłem do wniosku, że ich rzetelne przeprowadzenie wymagałoby kilku miesięcy, a nie tygodni. Myślę, że świadomość tych trudności była szeroko znana także w kręgach PiS - powiedział. Gowin podkreślił, że kluczowe znaczenie w kontekście przygotowań do wyborów korespondencyjnych miała postawa Jarosława Kaczyńskiego.

- Jarosław Kaczyński stosunkowo szybko przychylił się do pomysłu przeprowadzenia tych wyborów i konsekwentnie do tego dążył, aż doszedł do wniosku, że sprzeciw mój i części posłów Porozumienia doprowadzi do utrzymania senackiego weta. Wtedy wycofał się z tego pomysłu, to było 6 albo 7 maja. Wspólnie wypracowaliśmy alternatywną ścieżkę, by wybory mogły być przeprowadzone zgodnie z warunkami demokratycznego państwa prawa - zeznał Gowin.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Jarosław Gowin nie wie, kto wydał decyzję ws. Poczty Polskiej

Jarosław Gowin powiedział, że nie wie, kto zdecydował, aby Poczta Polska wzięła udział w przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów. Zaznaczył jedynie, że decyzje w tej sprawie zapadały podczas spotkań w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej.