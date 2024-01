Zaplanowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu się nie odbędą. Szef klubu parlamentarnego Konfederacji Stanisław Tyszka poinformował dziennikarzy, że zgodnie z decyzją marszałka Sejmu pierwsze posiedzenie przeniesiono na przyszły wtorek (16 stycznia).

REKLAMA

Zobacz wideo Igor Tuleya: Na razie naprawa praworządności ma charakter paliatywny, a nie konkretny

Posiedzenia Sejmu przeniesione. Politycy PiS: Tchórzostwo

"Posiedzenie Sejmu odwołane. Zwykłe tchórzostwo! Strach przed obywatelami. 11 stycznia widzimy się w Warszawie" - napisał w serwisie X były premier Mateusz Morawiecki.

"Szymon Hołownia wystraszył się reakcji Polaków na skandaliczne działania nowego rządu i postanowił uciec z posiedzeniem Sejmu na przyszły tydzień. Panie Szymonie, mam złą wiadomość: Nie ucieknie pan. Masowy sprzeciw wobec waszych działań dopiero się zaczyna…" - zaznaczył Adam Andruszkiewicz w serwisie X.

"Tak wygląda Sejmflix Szymona Hołowni. Zamiast konkretnej pracy dla Polaków chaos i zamieszanie. Brak odwagi w podejmowaniu decyzji. Widać, że Koalicja 13 grudnia totalnie się pogubiła. Stać ich tylko na bezprawie i deptanie po Konstytucji oraz ustawach. Nie stać ich na pracę nad ważnymi tematami dla Polek i Polaków. Obietnice wyborcze? Już w śmietniku. Nawet Sejmu zebrać nie potrafią" - stwierdził z kolei Piotr Müller, poseł PiS.

"Rotacyjny marszałek Hołownia ogłosił odwołanie posiedzeń Sejmu w tym tygodniu i śmie tłumaczyć to dbaniem o 'spokój społeczny'. I skarży się przy tym na chaos. Hołownia jest człowiekiem, który w dużym, jeśli nie największym, stopniu ten chaos wywołał. Pomaga podpalać Polskę, a równocześnie krzyczy, że jest pożar" - napisała Beata Szydło w serwisie X.

"Marszałek Hołownia doprowadził do największego kryzysu parlamentarnego w najnowszej historii Polski. Po dwóch miesiącach urzędowania" - napisał w serwisie X Paweł Szefernaker.

Posiedzenie Sejmu odwołane. Szymon Hołownia: Dbamy o powagę Sejmu

Przypomnijmy, 9 stycznia marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej przekazał, że jednomyślną decyzją prezydium Sejmu, dwa posiedzenia Sejmu zostały przeniesione na przyszły tydzień.Podał również powód tej decyzji.

- Najważniejszą rzeczą dla nas jest dziś praca nad budżetem. Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie z liderami koalicji, z ministerstwem finansów, z premierem, z kancelarią Sejmu, żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest niczym zagrożony - przekazał Hołownia.

- Powód tego przełożenia jest jeden, moim zdaniem, i to mówiłem dziś przed prezydium Sejmu, które podzieliło moją argumentację, jest przede wszystkim dbanie o powagę Sejmu. O spokój społeczny, bo on jest najważniejszą dla nas wartością - dodał.

- Mam wrażenie i podziela je prezydium Sejmu, że to, co dzieje się w tym tygodniu, sytuacja głębokiego kryzysu, konstytucyjnego, spór partyjny, który wokół tego rozgorzał, nie daje gwarancji, że w tym tygodniu, obfitującym w różnego rodzaju rozstrzygnięcia, decyzje, awantury, doniesienia, będzie przebiegać spokojnie. Ostatnią rzeczą, której powinien chcieć każdy parlamentarzysta, jest to, żeby Sejm z miejsca stanowienia prawa i dyskusji zamienił się w miejsce dla scen, których w parlamencie nie chcielibyśmy oglądać - przekazał Hołownia. W związku z wprowadzonymi zmianami posiedzenia Sejmu odbędą się we wtorek, środę i czwartek.