Ryszard Kalisz: Policja, jeśli ma nakaz aresztowania, może wejść do Pałacu Prezydenckiego

- Pałac Prezydencki nie jest eksterytorialny, żaden urząd państwowy nie jest, tylko ambasady. W związku z tym podlega takim samym przepisom, jak każdy inny budynek. Krótko mówiąc: policja, służby, mając nakaz aresztowania, mogą wejść do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli mają potwierdzoną informację, że tam znajdują się osoby do zatrzymania - mówi Gazeta.pl Ryszard Kalisz, były minister spraw wewnętrznych i administracji i były szef Kancelarii Prezydenta. Były polityk SLD dodaje, że prezydent, zapraszając do Pałacu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, "stosuje politykę". - Policja ma prawo podejmować swoje działania - dodaje.

Na portalu X jest wysyp komentarzy na temat obecności Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Niektórzy piszą o "ukrywaniu" Wąsika i Kamińskiego. "Pan prezydent Andrzej Duda ukrywa przestępców Kamińskiego i Wąsika. Jednak trochę szok" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela.

O to również zapytaliśmy Kalisza. - W tym przypadku nie mamy z tym do czynienia. Ukrywanie kogoś, kto jest poszukiwany, ma miejsce wtedy, gdy zamiarem jest ukrycie miejsca pobytu. Marcin Mastalerek wczoraj publicznie ogłosił, że oni będą w Pałacu Prezydenckim, więc wszyscy wiedzą, że tam są - mówi.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Policja ma dokumenty z sądu

Prezydent powołał Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców przekazano na platformie X. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. "Macie panowie za sobą wielkie doświadczenie i cechujecie się rzetelnością wykonywania powierzonych zadań" - powiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości obecni byli także Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

We wtorek dokumenty dotyczące Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika dotarły z sądu do Policji. Poinformowała o tym rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. Dokumenty te pozwalają funkcjonariuszom na zatrzymanie obu mężczyzn i doprowadzenie ich do zakładu karnego. Były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w czasach kiedy kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.