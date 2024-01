Marszałek Szymon Hołownia: Posiedzenia Sejmu przełożone na następny tydzień. "Powód jest jeden"

We wtorek po 12:30 marszałek Sejmu poinformował o przełożeniu posiedzeń Sejmu na trzeci tydzień stycznia. - Sejm z miejsca dyskusji nie może zamienić się w scenę wydarzeń, których nie chcielibyśmy oglądać - mówił marszałek i zapewnił, że Prezydium Sejmu podzieliło jego zdanie. Posiedzenia Sejmu w związku z tą decyzją odbędą się 16, 17 i 18 stycznia. - Powód jest jeden: moim zadaniem jest dbanie o powagę Sejmu i spokój społeczny - mówił marszałek Sejmu. Zapewnił, że to nie jest "ucieczka" czy "brak siły", ale mądrość i "chęć deeskalacji". - Czas manifestacji i konfrontacji jeszcze przyjdzie - tak na pytania i twierdzenia, że zmiana terminu posiedzenia to "tchórzostwo". W czwartek 11 stycznia przed Sejmem odbędzie się także manifestacja, którą organizuje Prawo i Sprawiedliwość.

Marszałek Sejmu o najbliższych posiedzeniach

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem posłowie mieli uczestniczyć w obradach od 10 do 12 stycznia. Przełożenie posiedzenia jest związane ze sprawą skazanych Kamińskiego i Wąsika. W poniedziałek marszałek Sejmu odbył serię konsultacji z prawnikami i konstytucjonalistami. - Ja nie wygasiłem mandatów panów Kamińskiego i Wąsika. To się stało w momencie wydania prawomocnego wyroku - podkreślił Szymon Hołownia. - Jeżeli panowie staną się więźniami Pałacu Prezydenckiego, to będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją. W pewnym sensie z perspektywy znacznej części społeczeństwa stanie się zakładem penitencjarnym. Ale to już jest sprawa prezydenta - odpowiedział marszałek Sejmu.

Ja nie chce mieć dyskusji na sali na temat orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego ani dyskusji nad orzeczeniem o stwierdzeniu ważności wyborów. Jestem realistą i wiem, że pracowalibyśmy nad wszystkim, tylko nie nad budżetem

- ocenił Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu zapewnił również, że zmiana daty posiedzenia Sejmu nie wpłynie na prace nad ostatecznym kształtem budżetu państwa na 2024 roku. - Wpłynęło mniej poprawek niż się spodziewaliśmy - podkreślał na konferencji prasowej w Sejmie.

O 11:00 w Sejmie odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, o godz. 11:30 Konwentu Seniorów. Przed spotkaniami w Sejmie jeden z wicemarszałków informował portal Interia o obu posiedzeniach. "Będziemy rozmawiać. Rozumiem, że w takiej sytuacji wszystkie możliwości są dopuszczalne (włącznie z odwołaniem posiedzenia - red.), ale pan marszałek jest świeżo po spotkaniu, więc będzie nam przekazywał informacje w sprawie" - przekazał polityk. Zgodnie z harmonogramem obrad w najbliższych dniach posłowie mieli się zająć między innymi: sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności podejmowanych m.in. z wykorzystaniem inwigilującego oprogramowania Pegasus. Oprócz tego planowano także powołać Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a sam porządek obrad mógł być uzupełniony także o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

