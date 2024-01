Planowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu nie odbędą się. Marszałek Szymon Hołownia poinformował o przełożeniu ich na trzeci tydzień stycznia. Hołownia zapewnił na konferencji prasowej, że to nie jest "ucieczka" czy "brak siły", ale mądrość i "chęć deeskalacji". - Ja nie chce mieć dyskusji na sali na temat orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego ani dyskusji nad orzeczeniem o stwierdzeniu ważności wyborów. Jestem realistą i wiem, że pracowalibyśmy nad wszystkim, tylko nie nad budżetem - powiedział.

Odwołanie najbliższych posiedzeń Sejmu jest wiązane ze sprawą wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy zapowiedzieli, że pomimo wyroku zamierzają wziąć udział w zaplanowanych na ten tydzień obradach. W poniedziałek (8 stycznia) Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o przejściu do wykonania wyroku Sądu Okręgowego i przygotował nakazy doprowadzenia skazanych polityków do więzienia. Jednocześnie w czwartek pod Sejmem antyrządową manifestację planuje zorganizować Prawo i Sprawiedliwość. "Protest wolnych Polaków" ma być między innymi wyrazem sprzeciwu wobec zmian w mediach publicznych.

Jarosław Flis o trzech spojrzeniach na sprawę Wąsika i Kamińskiego

O sprawię odwołania posiedzenia Sejmu pytamy prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - W tym momencie deeskalacja jest kluczowa, choć dalece nie wszystkim jest na rękę. Są co najmniej trzy spojrzenia na problem z panami Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że eskalacja wokół tej sprawy mu służy i absolutnie nie można tego odpuścić. Dla nich ta kwestia jest jednoznaczna - Wąsik i Kamiński są ułaskawieni, mają mandaty, nie ma o czym rozmawiać. Poza tym, w PiS jest przekonanie, że zyska na opowieści o swojej krzywdzie a nic się nie da na tym stracić. Z drugiej strony jest grupa zagorzałych przeciwników PiS, dla której to świetny moment na odpłatę: to myśmy wygrali i teraz wam pokażemy. Tak jakby chcieli obrócić hasło kibiców PiS sprzed ośmiu lat: słychać wycie - znakomicie. Tutaj też nie ma miejsca na rozmowę. Trzecia grupa w tym wszystkim to ci, którzy chcieliby, że wszyscy spuścili z tonu - tym nurtem dotąd płynęły Polska 2050 i PSL. Odwołanie posiedzenia Sejmu wskazuje, że te ugrupowania szukają jakiegoś rozwiązania i też mają pewne atuty. Pokazuje, że nie muszą dostosować się do logiki polaryzacji - mówi prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Ułożony scenariusz się psuje"

Jak zauważa ekspert, zarówno PiS, jak i PO mogą być przekonane, że deeskalacja związana z odwołaniem posiedzenia Sejmu nie służy ich partyjnym interesom. - Ale to tylko przekonanie, a te mogą być mylne. Ani przekonanie polityków PiS w ubiegłym roku, że podgrzewanie konfliktu będzie im służyło, ani przekonanie PO, że tylko jedność da jej zwycięstwo nie potwierdziło się w rzeczywistości - mówi prof. Flis. Pytany o zapowiadaną na czwartek manifestację PiS pod Sejmem ekspert przyznaje, że "ułożony scenariusz teraz się psuje". - Ale pytanie, czy ten scenariusz by się zrealizował zgodnie z założeniami? To też przecież nie jest pewne. Platforma też była przekonana, że okupowanie mównicy sejmowej jej się przysłuży, a wiemy, że wyszło inaczej. Z kolei jeśli na czwartkowej manifestacji PiS będzie kiepska frekwencja, to zawsze będzie można powiedzieć, że to dlatego, iż posiedzenie Sejmu zostało odwołane. Pod tym względem dla PiS cała ta sytuacja też może przynieść pewną korzyść - zauważa socjolog.