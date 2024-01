Bochenek ostro sprawie Kamińskiego i Wąsika: Policja nie ma prawa tknąć posłów

Mecenas Maciej Zuchmantowicz, pełnomocnik Mariusza Kamińskiego, poinformował portal wp.pl, że jest w sądzie i złożył wnioski odwoławcze w sprawie wykonania kary dotyczącej Mariusza Kamińskiego. Adwokat nie poinformował o szczegółach. Obrońca zapowiedział w poniedziałek złożenie w Sądzie Najwyższym kasacji, której celem ma być uniewinnienie jego klientów. Kasacja dotyczy istoty orzeczonej kary. Kasacja nie wstrzymuje wykonania prawomocnie orzeczonej kary, ale z jej złożeniem trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku [nie zostało jeszcze przygotowane w przypadku Kamińskiego i Wąsika - przyp. red.]. Od tego momentu obrona będzie miała miesiąc na odwołanie się do Sądu Najwyższego.

Rzecznik PiS-u: Policja powinna odmówić wykonania czynności

Policja ma już dokumenty z sądu nakazujące zatrzymanie skazanych polityków PiS-u Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i doprowadzenie ich do aresztu. Policja przed 10:00 przyjechała do domu Macieja Wąsik, ale nie zastała go na miejscu. Wcześniej we wtorek rano z Komendy Głównej Policji płynęła wiadomość, że postanowienia ws. doprowadzenia polityków PiS nie wpłynęły do policji. Później media informowały nieoficjalnie, że postanowienie jednak dotarło.

Do działania policji odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. - Policjanci nie mają prawa tknąć posłów. Policjanci powinni odmówić wykonania czynności z uwagi na wątpliwość prawną i legalność tych działań - mówił w Radiu Plus rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał też, że "sędzia Trębicki w ciągu kilku godzin podjął decyzję o wydaniu nakazu zatrzymania i doprowadzenia do więzienia posłów, którzy mają immunitety bez akt sprawy". - W związku z tym, na jakiej postawie sędzia Trębicki podjął decyzję o wydaniu takiego nakazu aresztowania, zwłaszcza że sprawa jest bardzo wątpliwa prawnie - ocenił Bochenek.

TSUE o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: Nie jest sądem

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne. Sprawa szefów CBA wróciła jednak do sądu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent nie mógł zastosować prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych.

Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Szymon Hołownia nie skierował sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ponieważ 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, jest złożona z tzw. neosędziów.

