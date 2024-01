Przerażona Straż Marszałkowska zaalarmowała Hołownię, że Braun może wnosić do Sejmu broń

Nasze ustalenia potwierdza Kancelaria Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia zwrócił się już do policji ws. ewentualnego pozwolenia na broń dla Brauna.

Incydent z udziałem Grzegorza Brauna w Sejmie. Poseł użył gaśnicy

W Sejmie 12 grudnia 2023 r. odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki (upamiętnia ono dzieje zapisane w I i II Księdze Machabejskiej, która mówi o wojnie wyzwoleńczej w 164 r. p.n.e.).

Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Psiknął nią również w twarz kobiecie, która uczestniczyła w uroczystości. Braun pojawił się potem na mównicy sejmowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury o zakłócanie obrządku religijnego. Został on również ukarany utratą części zarobków. To samo zapowiedział minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Straż Marszałkowska zaalarmowała Hołownię. Braun miał pytać, gdzie może zdeponować broń

Wedle informacji Gazeta.pl Straż Marszałkowska tuż po tym wybryku Brauna zaalarmowała marszałka Sejmu Szymona Hołownię. W szeregach Straży zapanowało bowiem przerażenie, na co jeszcze stać posła Grzegorza Brauna, który wciąż się radykalizuje i staje się coraz bardziej nieobliczalny. Poseł Konfederacji pytał bowiem wcześniej Straż Marszałkowską, gdzie może deponować swoją broń, gdy przychodzi na obrady Sejmu, a to wskazuje, że może się on poruszać po budynku Sejmu z bronią palną.

- O tym, że poseł Grzegorz Braun pytał Straż Marszałkowską o miejsce w budynku Sejmu, w którym mógłby deponować broń, marszałek Sejmu dowiedział się od komendanta Straży Marszałkowskiej, w związku z zachowaniem Grzegorza Brauna, 12 grudnia 2023 r., kiedy to poseł Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe - odpowiedziała nam Katarzyna Karpa-Świderek, doradczyni marszałka Sejmu. Jak dodaje, to pytanie przez Brauna zostało zadane przez posła na długo przed tym, zanim stanowisko marszałka Sejmu objął Szymon Hołownia.

Wedle naszych informacji z szeregów Straży Marszałkowskiej Braun pytał Straż o to w czasie, gdy marszałkiem Sejmu była Elżbieta Witek (PiS) - w zeszłej kadencji. Sprawa ta nabrała jednak wagi po incydencie z gaśnicą, którą Braun zaatakował nie tylko świece, lecz także kobietę uczestniczącą w uroczystości - wedle naszych informacji skutkowało to istotnym uszczerbkiem na jej zdrowiu.

Hołownia rozmawiał o Braunie z Bosakiem

Wedle naszych informacji marszałek Hołownia rozmawiał o tym już z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, współprzewodniczącym Konfederacji. Jednak nikt w Konfederacji nie ma wielkiego wpływu na Brauna. Zresztą duża część członków tej formacji chciałaby się Brauna pozbyć, ale kłopoty z tym są dwa. Pierwszy: "Konfa" ledwo wychyla się ponad próg wyborczy, więc bez Brauna i jego elektoratu mogłaby uplasować się już pod progiem, jeśli nie pozyskałaby nowych wyborców. Drugi: partia Brauna (Konfederacja Korony Polskiej - swoją drogą zbieżność tej nazwy z nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość nie jest przypadkowa i tylko zwiększa ewentualne koszty odejścia Brauna) ma w 18-osobowym klubie cztery szable. Zatem odejście "braunistów" z klubu Konfederacji oznaczać będzie degradację jej klubu do raptem koła, bo klub musi liczyć co najmniej 15 posłów.

Grzegorz Braun porusza się po Sejmie z czarną teczką

Kancelaria Sejmu, wedle informacji Gazeta.pl, podjęła działania po alarmującej informacji od Straży Marszałkowskiej.

Jak informuje nas doradczyni marszałka Sejmu: - Po incydencie w Sejmie z udziałem posła Brauna marszałek wysłał pismo do policji, podnosząc w nim obawy, czy Grzegorz Braun kwalifikuje się do posiadania licencji na posiadanie broni.

Jak informuje nas Kancelaria Sejmu, wnoszenie broni na salę plenarną Sejmu jest zabronione. Jednak Straż Marszałkowska nie przeprowadza żadnych przeszukań posłów, więc nie jest w stanie stwierdzić czy ktoś to robi. - Jeżeli ktoś z posłów lub posłanek posiada broń, musi przed wejściem do Sejmu zostawić ją w depozycie. Po to został zresztą w Sejmie taki depozyt stworzony - czytamy w odpowiedzi Kancelarii Sejmu.

Nasi rozmówcy wśród posłów, w tym w samej Konfederacji, zwracają uwagę, że Grzegorz Braun porusza się po Sejmie z czarną teczką. Nie rozstaje się z nią. Teczka ta jest wręcz owiana legendą. Jedni nasi rozmówcy mówią, że Braun nosi w nich dokumenty, a inni sugerują, że może także broń. Sam Braun nie odpowiedział na nasze pytania w tej sprawie.

Marta Czech, rzeczniczka prasowa Konfederacji Korony Polskiej, mówi z kolei tak: - Nie mam wiedzy, czy pan poseł Grzegorz Braun ma pozwolenie na broń i samą broń. Jest promotorem powszechnego dostępu do broni, ale jest też przeciwnikiem rejestracji posiadania broni. Pozwolenie polega na tym, że jest spis posiadaczy broni, który może być traktowany jako lista proskrypcyjna. Wątpię w to, czy pan poseł dał się na taką listę wciągnąć.

Grzegorz Braun nie odpowiedział na nasze pytania.