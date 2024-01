Prawnik: Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z I prezes Sądu Najwyższego niedopuszczalne

Z doniesień "Gazety Wyborczej" wynika, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotkał się z I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską. Prezydent miał ją odwiedzić w domu. - Gdzież trójpodział władzy? Dlaczego organ władzy wykonawczej jedzie do osoby reprezentującej jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej po to, żeby omawiać kwestie, które należą do kompetencji sądu? Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna, po to wprowadzono niezależność sądów i niezawisłość sędziów - mówił profesor Marek Chmaj. Igor Tuleya widzi tutaj argument, aby zreformować Krajową Radę Sądownictwa. - To miejsce, gdzie spotyka się władza wykonawcza, ustawodawcza i sądowczna - wyjaśnił.

Według nieoficjalnych informacji "GW" w poniedziałek ok. godz. 17, prezydent Andrzej Duda odwiedził I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską w jej domu. "Świadkowie widzieli, jak kolumna prezydencka podjeżdża przed dom prof. Manowskiej, następnie samochody SOP wycofały się na pobliską zajezdnię autobusową. Po ponad godzinie wróciły i dołączyły do wyjeżdżającego auta Dudy" - czytamy w dzienniku. Sprawy nie skomentowali ani współpracownicy prezydenta, ani rzecznik prasowy SN, których o to zapytali dziennikarze.

Prof. Chmaj w "Porannej rozmowie Gazeta.pl": Marszałek popełnił błąd

We wtorkowym wydaniu "Porannej rozmowy Gazeta.pl" goście Iwony Kutyny rozmawiali również o innych aspektach skazania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - To są osoby prawomocnie skazane. My możemy nazywać panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przestępcami i nie naruszamy ich dóbr osobistych. To przestępcy zaproszeni przez jednoosobowy organ wykonawszy: prezydenta. Prezydent zaprasza przestępców do siebie. Definiujmy sytuację taką, jaką jest - podkreślił profesor Marek Chmaj. Więcej o wtorkowym wydaniu "Porannej rozmowy Gazeta.pl" i opiniach naszych gości piszemy w poniższym tekście:

"Tajne spotkanie Dudy z Manowską. Wygląda to na polityczną panikę i przejście do kryzysowego ręcznego sterowania. Bezprawne wywieranie wpływu na prace i decyzje SN?" - komentuje sprawę Michał Szczerba, poseł KO, na portalu X.

