Co z Wąsikiem i Kamińskim? Media informują nieoficjalnie, że policja ma dokumenty

"Na chwilę obecną nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa (KGP – red.) to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów. Według mojej wiedzy jeszcze dokumenty nie wpłynęły" - przekazał cytowany przez PAP kom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Wcześniej wp.pl poinformowała, że policja odebrała dokumentację w sprawie doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostki penitencjarnej. Przed godziną 10 poinformował także o tym Onet. Portal powołał się na źródła w MSWiA.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Hołownią: Nie doszliśmy do porozumienia

W poniedziałek wieczorem sprawę komentował Marcin Kierwiński, szef MSWiA. - Policja, jak tylko otrzyma stosowne dokumenty, będzie działać i niezwłocznie doprowadzi obu panów do aresztu - powiedział w Polsat News. - Mam nadzieję, że sąd prześle ją jeszcze dzisiaj albo jutro - dodał.

W poniedziałek Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy, przekazał, że prezydent zaprosił Kamińskiego i Wąsika do Pałacu Prezydenckiego. Spotkanie zostało zaplanowane na wtorek, na godzinę 11.

Ułaskawienie i skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej". Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie. W tym tygodniu w sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, który w piśmie do marszałka Sejmu przekazał, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu. Z kolei Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.

- Dzisiaj jest prawomocny wyrok i nie ma żadnych przesłanek prawnych, które powodują ubezskutecznienie tego orzeczenia. Sąd, biorąc pod uwagę stan na dziś, powinien wydać polecenie doprowadzenia panów byłych posłów do aresztu śledczego położonego najbliżej miejsca stałego pobytu, gdyż taki obowiązek wprost wynika z art. 79 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego - komentował w rozmowie z Gazeta.pl dr hab. Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego.