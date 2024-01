Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Małgorzatą Manowską, I prezes Sądu Najwyższego, w poniedziałek (8 stycznia) około godziny 17 - wynika z doniesień "Gazety Wyborczej". Dziennikarze zauważają, że spotkanie miało miejsce niedługo po decyzji sądu o doprowadzeniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do aresztu.

Prezydent spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Rzecznicy nie udzielają odpowiedzi

Z relacji świadków przytaczanych przez "Wyborczą" wynika, że pod dom prof. Manowskiej podjechała kolumna prezydencka. Samochody Służby Ochrony Państwa wycofały się następnie na pobliską zajezdnię autobusową. Wróciły po ponad godzinie, by dołączyć do wyjeżdżającego auta prezydenta.

Dziennikarze poprosili o potwierdzenie spotkania i tematu rozmowy współpracowników prezydenta Dudy oraz rzecznika prasowego Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego. Nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi.

Jak informowaliśmy, w poniedziałkowym postanowieniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie zgodził się umorzenie postępowania wykonawczego oraz wstrzymanie wykonania kary w sprawie Kamińskiego i Wąsika. W związku z tym wydał nakaz doprowadzenia polityków PiS do aresztu śledczego.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. I prezes Sądu Najwyższego krytykuje decyzje marszałka Sejmu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik SN Aleksander Stępkowski odczytał oświadczenie Małgorzaty Manowskiej, w którym odniosła się do sprawy odwołania posłów PiS. I prezes SN oceniała, że doszło do "istotnego naruszenia porządku prawnego", które miało być "efektem samowoli Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu".

"Z konsternacją przyjmuję zlekceważenie przez Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego zarządzenia Pierwszego Prezesa SN z 4 stycznia br., które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzając jednoznacznie właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie z odwołania posła Mariusza Kamińskiego od decyzji Marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego" - brzmiał początek oświadczenia I prezes SN. Jego kompletną treść opublikowaliśmy pod poniższym adresem:

We wcześniejszym oświadczeniu Małgorzata Manowska oceniła, że "żaden przepis prawa nie przewiduje kierowania do wybranego przez marszałka Sejmu prezesa Sądu Najwyższego pisma, by - sprzecznie z ustawą - skierował sprawę do rozpoznania w określonej izbie Sądu Najwyższego lub przez obrany skład SN".