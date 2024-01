Maciej Wąsik ujawnił, co zrobi, gdy zatrzyma go policja. "Będzie miała spory problem"

Sąd wykonawczy 8 stycznia wydał decyzję o aresztowaniu polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z wyrokiem SN w sprawie "afery gruntowej". Tego samego dnia Maciej Wąsik był gościem programu "Polski Punkt Widzenia" w Telewizji Trwam. Na antenie powiedział, co zamierza zrobić, gdy policja będzie chciała go zatrzymać.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Hołownią: Nie doszliśmy do porozumienia

Maciej Wąsik zostanie zatrzymany przez policję? Polityk PiS powiedział, jak zareaguje

W rozmowie z dziennikarzem Telewizji Trwam Maciej Wąsik przyznał, czego spodziewa się w najbliższych godzinach, po wydaniu decyzji o zatrzymaniu. - Przyjeżdża policja i proponuje zabranie do radiowozu. Ja oczywiście mam dokumenty, które świadczą, że jestem posłem, że decyzja Hołowni jest nieważna, że nie uzyskała akceptacji Sądu Najwyższego, została uchylona, czyli posiadam immunitet. Policja będzie miała spory problem, bo będzie musiała zatrzymać na polecenie sądu posła - uznał Wąsik.

Polityk przyznał, że jeśli policja otrzyma nakaz aresztowania, to go wykona, "natomiast będzie z tym problem". - Będzie to zatrzymanie dwóch posłów z immunitetem - chodzi też o Mariusza Kamińskiego. Posłów, którzy reprezentują swoich wyborców. Posłów, wobec których pan prezydent zastosował prawo łaski, czyli prawomocnie umorzył postępowanie - dodał Wąsik.

Jak przyznał polityk, podczas zatrzymania policjanci "będą musieli zastosować pewien przymus i pewnie im się to uda". - Przecież nie będę się bił z policjantami. Oni są akurat niewinni, ale rzeczywiście będziemy więźniami politycznymi. To będzie efekt takiej zemsty politycznej, którą wywierają na nas środowiska związane z obecną koalicją rządzącą. Po prostu nas nienawidzą od dawna, uznali, że trzeba tych ludzi, którzy tworzyli CBA ukarać. (...) W tym Sejmie siedzą osoby, które mają problemy z prawem, które są oskarżane o korupcję, jest pan Gawłowski, Giertych (...) Ci ludzie pokazują na nas palcami i mówią "uważajcie, nie sięgajcie za daleko, bo skończycie jak Kamiński i Wąsik" - powiedział polityk PiS.

Maciej Wąsik uważa, że ciągle jest posłem. - Przestanę być posłem, jeśli skończy się moja kadencja, albo przestanę być wybieralnym, czyli marszałek Hołownia ogłosi taką decyzję w Monitorze Polskim, a takiej decyzji nie ogłosił. Mało tego, ordynacja wyborcza mówi, że żeby przestać być posłem to postanowienie marszałka Hołowni musi być niezaskarżone przez Sąd Najwyższy. Mam przy sobie decyzję SN, że uchyla decyzję marszałka Hołowni o wygaszeniu mojego mandatu. Mam mandat, posiadam immunitet - stwierdził Wąsik.

Zapadł wyrok w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. "My go nie uznajemy"

Przypomnijmy, w grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej". Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów.

Maciej Wąsik nie ukrywa, że nie uznaje najnowszego wyroku Sądu Najwyższego. "Dla nas jest to pseudowyrok" przyznał Wąsik. Zapytany o to, czy zamierza starać się o kasację wyroku, stanowczo zaprzeczył. - My nie uznajemy tego wyroku, więc nie ma co składać żadnej kasacji, wobec czegoś, czego nie uznajemy. Uważamy, że zostaliśmy prawomocnie ułaskawieni w 2015 r. i pan prezydent w swoim ułaskawieniu przeciął bieg tego postępowania. To, co zrobił Sąd Okręgowy, jest wbrew prawomocnej decyzji prezydenta - dodał Wąsik.