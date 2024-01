Zmiany w mediach publicznych. Resort Sienkiewicza ujawnił jedną opinię prawną

Na kilka dni przed grudniową przerwą świąteczną minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesa TVP Mateusza Maksymowicza, prezeskę Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską i prezesa Polskiej Agencji Prasowej Wojciecha Surmacza, a także rady nadzorcze tych medialnych spółek. Nowe rady powołały potem nowych prezesów - Tomasza Syguta, Pawła Majchera i Marka Błońskiego. Resort tłumaczył, że Sienkiewicz podjął takie kroki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Decyzje wywołały sprzeciw nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także części środowiska prawniczego, które wskazywało na ich niekonstytucyjność.

Wskazywano m.in., że za wybór władz spółek medialnych odpowiada utworzona za rządów PiS Rada Mediów Narodowych. Z kolei obecna koalicja rządząca podkreślała, że wybieranie prezesów przez RMN nie jest zgodne z Konstytucją.

- Z tego, co wiem, pan minister Sienkiewicz na różne sposoby analizował tę kwestię z wybitnymi praktykami. Widziałem opinie prawne wybitnych ekspertów, którzy mówili, że takie działania są absolutnie dopuszczalne. Sprawa będzie jeszcze rozpatrywana przez sąd rejestrowy. Ten sąd będzie musiał też podjąć odpowiednie decyzje - komentował 22 grudnia w Polsat News minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

- Dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że działania ministra Sienkiewicza są zgodne z prawem i interesem publicznym. Mówię o prawnikach, którzy nie dostają za to pieniędzy i którzy nie ryzykowaliby swojej reputacji, naprawdę reputacji, gdyby nie byli przekonani, że nasze działania i pożądane i zgodne z prawem - mówił z kolei 27 grudnia premier Donald Tusk.

Tego samego dnia resort kultury poinformował o kolejnym ruchu Bartłomieja Sienkiewicza i postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Ministerstwo zaznaczyło, że to działanie "pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania". Podkreślono też, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Takiemu scenariuszowi próbowali zapobiec posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy 11 grudnia złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek m.in. o zbadanie konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji, a także wydanie postanowienia, które powstrzymywałoby ministra kultury przed jakimikolwiek działaniami. Był to ruch wyprzedzający, bo jeszcze przed pierwszymi decyzjami Bartłomieja Sienkiewicza pojawiały się spekulacje, że polityk zechce zlikwidować te spółki, a następnie utworzyć nowe, już z zupełnie nowymi władzami.

14 grudnia TK wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Nie tylko tymczasowo zakazał jakichkolwiek działań likwidacyjnych, ale także zmian w zarządach. Termin ostatecznej rozprawy został wyznaczony na 16 stycznia. Sprawa konstytucyjności przepisów ws. mediów będzie rozpoznawana w składzie pięciu sędziów (Julia Przyłębska, Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski oraz Jarosław Wyrembak - uznawany przez środowisko prawnicze za nieprawidłowo wybranego, tzw. "dublera").

W grudniu zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o udostępnienie wszystkich opinii prawnych, na których opierał się Bartłomiej Sienkiewicz przy podejmowaniu decyzji o zmianach władz mediów publicznych.

Resort przekazał nam w odpowiedzi m.in., że minister "działał jako reprezentant właściciela spółek, posiadającego pełną autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania spółkami, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym". "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym praw osobistych i indywidualnych, na podstawie odpowiednich przepisów" - przekazało ministerstwo. Wspomniano także o Sejmowej uchwale z 19 grudnia, w której posłowie apelowali o "przywrócenie ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej".

Zmiana w mediach publicznych. Mamy opinię Prokuratorii Generalnej

Jedną opinią, którą otrzymaliśmy w załączniku z resortu, jest opinia Prokuratorii Generalnej z 18 grudnia. Została wydana zatem na dzień przed odwołaniem przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rad nadzorczych tych spółek. O jej wydanie zwrócił się Bartłomieja Sienkiewicz. Pytał o to, czy postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o zabezpieczeniu jest wiążące dla Skarbu Państwa, czy wywołuje jakieś skutki prawne i nakłada na ministra jakiekolwiek ograniczenia lub zobowiązania.

Prokuratoria Generalna często była mylona z Prokuraturą Generalną. Do jej zadań należy m.in. zastępowanie Skarbu Państwa przed sądami oraz wydawanie opinii prawnych. Nadzór nad Prokuratorią Generalną pełni premier, jednak, jak wskazuje ustawa o PG, "jest niezależna w zakresie wykonywanych zadań".

Opinię dla Sienkiewicza przygotowali wiceprezes prokuratorii Marek Miller (wieloletni pracownik tej instytucji, funkcję wiceprezesa pełni natomiast od 2017 r. W 2018 r. został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi) i dr hab. Jan Podkowik (w Prokuratorii Generalnej od 2019 r., dyrektor Departamentu Legislacji i Spraw Publicznych).

Co ważne, opinia nie dotyczy samych decyzji Sienkiewicza ws. zmian w mediach i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a jedynie tego, czy TK miał prawo wydać postanowienie o zabezpieczeniu.

"W ocenie Prokuratorii ustawa o TK z 2016 r. w sposób kompleksowy oraz wyczerpujący reguluje zasady udzielania ochrony tymczasowej (tzw. zabezpieczenia). (...) Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować nieodwracalne skutki, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego albo gdy przemawia za tym inny ważny interes skarżącego lub ważny interes publiczny" - czytamy.

Prokuratoria zaznacza jednak, że postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym ma miejsce "w oderwaniu od konkretnej sprawy toczącej się przed organami państwa i wydanych już aktów stosowania prawa".

"Postępowania zainicjowane skargą konstytucyjną są wszczynane zawsze w związku z konkretnym aktem stosowania prawa (decyzją lub wyrokiem) kształtującym sytuację prawną skarżącego i zmierzają do czasowego wstrzymania skutków takiego aktu, którego wykonanie w nieodwracalny sposób zmieniłoby sytuację faktyczną i prawną skarżącego. W przypadku kontroli abstrakcyjnej brak jest indywidualnego interesu prawnego zasługującego na ochronę tymczasową; ewentualne skutki określone we wniosku - gdyby miały zaistnieć - i tak mogłyby być odwrócone w normalnych procedurach przewidzianych w Konstytucji lub innych aktach normatywnych" - wskazują prawnicy PG.

"W tej sprawie adresatem postanowienia Trybunału jest działający w sferze dominium Skarb Państwa reprezentowany przez ministra uprawnionego do wykonywania praw z akcji jednostek publicznej radiofonii, który nie jest stroną postępowania (uczestnikiem), ani tym bardziej nie jest organem państwowym czy organem administracji publicznej w rozumieniu art. 365 kpc." - czytamy.

Według ekspertów tym samym "Trybunał nie miał kompetencji do nałożenia w tym orzeczeniu jakichkolwiek obowiązków na osobę trzecią niebędącą uczestnikiem postępowania w sprawie".

"Trybunał nie miał kompetencji do wydania postanowienia tymczasowego w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją, a mimo to wydał takie rozstrzygnięcie, kierując go ponadto do podmiotu, który nie był uczestnikiem postępowania. Zatem można rozważać, czy postanowienie TK o sygn. K 29/23 nie posiada cechy do uznania go za orzeczenie nieistniejące w świetle powyższych poglądów judykatury, a jako takie nie jest wiążące dla podmiotów będących jego adresatem" - dodają prawnicy Prokuratorii Generalnej.