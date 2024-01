Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, których dopuścili się jako szefowie CBA. Wyrok stanowi pokłosie afery gruntowej, która wybuchła w 2007 roku. W poniedziałek (8 stycznia) Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście podjął decyzję o przejściu do wykonania wyroku Sądu Okręgowego i przygotował nakazy doprowadzenia skazanych polityków do więzienia.

Skazanie Kamińskiego i Wąsika. Jakie będą ruchy prezydenta?

W sprawie polityków skazanych prawomocnym wyrokiem sądu wypowiedział się w rozmowie z Wirtualną Polską politolog z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Robert Alberski. - PiS będzie trwało w budowaniu legendy partii prześladowanej za niewinność - ocenił. Zdaniem eksperta mimo decyzji sądu, Andrzej Duda ponownie ułaskawi polityków. Stwierdził, że może mieć to miejsce jeszcze przed środowym posiedzeniem Sejmu (10 stycznia). - Oczywiście będzie oskarżał przy tym rząd o niecne działania i brak szacunku do jego decyzji - podkreślił profesor.

Po tym, jak warszawski sąd rejonowy wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika, Andrzej Duda natychmiast zaprosił polityków do pałacu prezydenckiego. Spotkanie zostało zaplanowane na wtorek (9 stycznia) na godzinę 11. Oficjalnie jednak spotkanie ma odbyć się w związku z powołaniem bliskich współpracowników polityków PiS na doradców prezydenta. - Pytanie, co zrobi prezydent i czy panowie pojawią się w Pałacu? Jeżeli prezydent ich wtedy nie ułaskawi, to czy policja zatrzyma ich po wyjściu od Andrzeja Dudy? To mało prawdopodobne, bo taki scenariusz byłby po linii PiS, ale możliwe - stwierdziła prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z WP.

Skazanie parlamentarzystów to dopiero początek problemów. Ekspertka: Dla zwykłego odbiorcy to cyrk

Profesorka warszawskiej uczelni podkreśliła również, że dla zwykłego odbiorcy "cyrk" jaki ogląda w telewizji, jest niezrozumiały i powoduje "mętlik w głowie" - Wielu myśli: "jest syf, był syf i będzie syf", a to bardzo niebezpieczne zjawisko. Bo działa na korzyść łamania i obchodzenia prawa - zaznaczyła prof. Mieńkowska-Norkiene. - Moim zdaniem zwykły Kowalski musi zobaczyć, że w polityce nie ma świętych krów. Koalicja rządząca w tej sprawie za bardzo kluczy i boi się konsekwencji - dodała i podkreśliła, że przecież orzeczenie w sprawie skazania Kamińskiego i Wąsika zostało wydane przez sądy, które działały za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem prof. Antoniego Dudka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego cała sytuacja związana ze skazanymi parlamentarzystami to dopiero początek problemów, a wydarzenia ostatnich dni "jeszcze bardziej nakręcają spiralę, którą trzeba zatrzymać". - Zwaśnione strony nie chcą się dogadać i to ewidentnie idzie na zwarcie - podkreślił ekspert. Tego samego zdania jest także prof. Alberski. Według politologa w kraju "pogłębi się podział na dwa obozy". - Tych, którzy bronią Wąsika i Kamińskiego, i tych, którzy chcą, by Tusk rozprawił się szybko ze Zjednoczoną Prawicą. Będzie z tego bardzo duża awantura - ocenił.