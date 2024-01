Wybory kopertowe z 2020 r. Przeanalizują działania Sasina i Morawieckiego. Kto poniesie odpowiedzialność?

We wtorek sejmowa komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przesłucha pierwszych świadków. Zeznania złoży między innymi były wicepremier oraz były szef Porozumienia Jarosław Gowin. Przewodniczący komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że Gowin ma dużą wiedzę na temat kulis organizacji tamtych wyborów i przypomniał, że to właśnie on nie zgadzał się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.

Wybory kopertowe z 2020 r., które się nie odbyły. Kto odpowie za przygotowanie?

Na liście świadków są również między innymi: była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, były szef ministerstwa aktywów państwowych Jacek Sasin, były wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki. To właśnie szef rządu 16 kwietnia 2020 roku wydał pisemne polecenie organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej Poczcie Polskiej. Decyzję poprzedziły krytyczne opinie prawne, która jasno wskazywały, na "brak podstaw do wydania przez Prezesa Rady Ministrów decyzji administracyjnej polecającej spółce Poczta Polska SA. przeprowadzenia de facto wyborów powszechnych na podstawie art. 11 ust. 2 specustawy". Fragment ten cytuje portal onet.pl. Opinie wpłynęły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Prokuratorii Generalnej. Swoje zdanie - także krytyczne - przedstawił Departament Prawny KPRM. Jego dyrektorka Magdalena Przybysz zaprezentowała alternatywne rozwiązania do zmiany terminu wyborów prezydenckich - między innymi wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych. Podkreślono, że jeśli premier podejmie taką decyzję, musi mieć świadomość odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu oraz osobistej odpowiedzialności finansowej.

Złamanie przepisów przez Morawieckiego stwierdziła również Najwyższa Izba Kontroli, która wskazała, że premier Mateusz Morawiecki złamał pięć przepisów z dwóch ustaw. Decyzja z 16 kwietnia 2020 r. o wydaniu Poczcie Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych polecenia organizacji wyborów korespondencyjnych na prezydenta szef rządu wydał bez podstawy prawnej. Skargę na decyzję szefa rządu złożył ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar - Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał decyzję Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 roku za nieważną.

Relację z posiedzenia sejmowej komisji śledczej prowadzimy na stronie Gazeta.pl:

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przesłucha Jarosława Gowina

Wtorkowe przesłuchanie Jarosława Gowina poprzedzi rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków komisji. Przedstawiona zostanie też opinia biegłego, profesora Roberta Flisiaka na temat sytuacji epidemiologicznej, jaka panowała wiosną 2020 roku. Komisja śledcza ma zbadać i ocenić legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Przeanalizowane zostaną przede wszystkim działania podjęte przez członków rządu, w tym ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego czy wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

