Jarosław Gowin stanie przed komisją śledczą. "Myślę, że przygotowuje się do tych zeznań"

Sejmowa komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przesłucha we wtorek pierwszych świadków. Zeznania złoży między innymi Jarosław Gowin. Przewodniczący Dariusz Joński podkreślił, że były wicepremier ma dużą wiedzę na temat organizacji tamtych wyborów. Nie zgadzał się wówczas na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Odmiennego zdania był prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz ówczesny premier Mateusz Morawiecki. - Chcemy znać tę kuchnię, co się działo wtedy - powiedział Dariusz Joński.

"Myślę, że Jarosław Gowin się przygotowuje do tych zeznań od dłuższego czasu"

O to, jakie ma pytania do Jarosława Gowina, została zapytana na antenie TVN24 członkini komisji Anita Kucharska-Dziedzic. - Kluczowe są pytania o to, jakie były kuluary podejmowania tych decyzji. Czy te wszystkie enuncjacje prasowe, które się pojawiały o zastraszaniu, o grożeniu panu Gowinowi i wszystkim politykom Porozumienia, że jeżeli nie zgodzą się na wybory tak zwane kopertowe, to poniosą określone konsekwencje, to była prawda? Kto wymyślił pewne kwestie? Kto wymyślił siedmioletnią kadencję, która nie doszła do skutku, pana prezydenta? Kto wymyślił wybory kopertowe, jak to wyglądało? - wymieniła posłanka Lewicy.

- Myślę, że Jarosław Gowin się przygotowuje do tych zeznań od dłuższego czasu, więc pewnie będzie chciał nam powiedzieć jak najwięcej o tej sytuacji. Myślę, że i pytania, ale także kolejne wnioski dowodowe, czy wnioski osobowe będziemy składać po tych pierwszych wypowiedziach pana Gowina - dodała.

Przesłuchanie Jarosława Gowina zaplanowane jest na godz. 14:00. Poprzedzi je rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków komisji. Przedstawiona zostanie też opinia biegłego, profesora Roberta Flisiaka na temat sytuacji epidemiologicznej, jaka panowała wiosną 2020 roku. Komisja śledcza ma zbadać i ocenić legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Zbadane zostaną przede wszystkim działania podjęte przez członków rządu.

