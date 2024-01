Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Najpierw Gowin, niedługo po nim Kaczyński

Jarosław Gowin we wtorek (9 stycznia) o godz. 14:00 stanie przed komisją śledczą ws. wyborów kopertowych. Gdy do nich doszło, był wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Według wielu opinii to on ma być kluczowym świadkiem, szczególnie dlatego, że jako jedyny miał się sprzeciwiać organizacji wyborów w tej formie. Kto będzie następny?

Przesłuchania ws. wyborów kopertowych. Jarosław Gowin pierwszym świadkiem

Przesłuchanie Jarosława Gowina poprzedzi rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków komisji. Przedstawiona zostanie też opinia biegłego profesora Roberta Flisiaka na temat sytuacji epidemiologicznej, jaka panowała wiosną 2020 roku. Przewodniczący komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że prof. Flisiak ma dużą wiedzę na temat kulis organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego.



- Gowin miał inne zdanie w tej sprawie, wielokrotnie o tym mówił. Był świadkiem wydarzeń, był jednocześnie w rządzie, choć później złożył rezygnację, ale po paru miesiącach do rządu wrócił. Ma wiedzę, jakiej nikt z nas nie posiada. Może mocno rozszerzyć horyzont, bo do tej pory prokuratura, organy ścigania badały tę sprawę powierzchownie. Spodziewam się, że usłyszymy informacje, jakich do tej pory nie znaliśmy - powiedział polityk KO w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Joński uznał również, że przesłuchanie Gowina w tej sprawie wywołuje "histerię wśród posłów PiS".

Zdaniem Anity Kucharskiej-Dziedzic, posłanki Lewicy oraz członkini komisji, Jarosław Gowin "od dłuższego czasu" przygotowuje się do tego przesłuchania i będzie chciał ujawnić jak najwięcej. - Myślę, że i pytania, ale także kolejne wnioski dowodowe, czy wnioski osobowe będziemy składać po tych pierwszych wypowiedziach pana Gowina - stwierdziła Kucharska-Dziedzic, cytowana przez "Wprost".

Przed komisją mają się stawić również Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Elżbieta Witek, Mariusz Kamiński czy Marian Banaś. Jak zapowiedział Dariusz Joński, kolejne przesłuchania odbędą się w ciągu najbliższych tygodni. - Przewiduję, że ta komisja nie będzie trwała latami, tylko miesiącami - dodał Joński.

Komisja śledcza ws. wyborów kopertowych. Poznamy wszystkie działania posłów PiS

Komisja śledcza ma zbadać i ocenić legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, które kosztowały podatników ponad 70 mln złotych. Zbadane zostaną przede wszystkim działania podjęte przez członków rządu, w tym ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego czy wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. - Będziemy chcieli dotrzeć do tego, kto nie tylko podpisał decyzję zarządzającą te wybory, bo wiemy, kto się pod nią podpisał, ale też kto je wymyślił. Kto był mocodawcą, kto był pomysłodawcą - zapowiedział Dariusz Joński.