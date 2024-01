Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister rozwoju i technologii, odniósł się w mediach społecznościowych do rozpoczynających się prac komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. We wtorek (9 stycznia) o godzinie 14.00 w sprawie organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku przesłuchany ma zostać pierwszy świadek - Jarosław Gowin.

Waldemar Buda komentuje rozpoczęcie prac komisji śledczej. "To oni powinni oddać pieniądze"

"Jutro zaczynamy bój o prawdę na Komisji śledczej ds. zablokowania wyborów korespondencyjnych przez Platformę Obywatelską w celu zamiany kandydatów z marsz. Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Użyli do tego Jarosława Gowina. To oni powinni oddać pieniądze za wybory, które się nie odbyły!" - napisał Waldemar Buda na platformie X.

Waldemar Buda jest wiceprzewodniczącym komisji mającej zbadać sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Oprócz niego z ramienia partii PiS zasiadają w mniej Przemysław Czarnek, Paweł Jabłoński i Mariusz Krystian. Przewodniczącym komisji jest poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Buda już wcześniej negatywnie odnosił się do pierwszego świadka, który stanie przed komisją. W rozmowie z Polską Agencją Prasową poseł oceniał, że Jarosław Gowin "działa i działał wyłącznie we własnym interesie". - Człowiek, który wtedy, we własnym interesie starał się o funkcję marszałka, teraz chce się wkupić w łaski nowej władzy. Jest świadkiem, który niczego nie wnosi - twierdził Buda w rozmowie z dziennikarzem. - Premier Gowin chce wrócić do czynnej polityki i chce pokazać, że jest zagorzałym zwolennikiem Donalda Tuska - dodawał.

Dariusz Joński wyczekuje zeznań Jarosława Gowina. "To może być trzęsienie ziemi"

Jak informowaliśmy, duże nadzieje z zeznaniami Gowina wiąże przewodniczący komisji Dariusz Joński. - Gowin jako jeden z nielicznych członków rządu zwracał uwagę, że i wybory kopertowe i to, co robi rząd, jest niekonstytucyjne. Jesteśmy ciekawi kuchni podejmowania decyzji niezgodnych z prawem. Liczę, że Gowin ujawni kulisy całego procesu - mówił poseł Joński w rozmowie z mediami. - To może być polityczne trzęsienie ziemi - oceniał.

Jarosław Gowin do kwietnia 2020 roku pełnił funkcje wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Spór dotyczący daty oraz organizacji wyborów prezydenckich spowodował wówczas, że polityk podał się do dymisji.

Oprócz Jarosława Gowina przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych stanąć mają między innymi była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, były premier Mateusz Morawiecki, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, były szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.