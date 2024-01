W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nakaz doprowadzenia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu śledczego. Nie zgodził się też na umorzenie postępowania wykonawczego. Policja poinformowała z kolei, że "dotychczas nie wpłynęły postanowienia sądu nakazujące policji doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika". Sprawę na antenie Telewizji Republika komentował konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. Stwierdził między innymi, że działania Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nie mają większego znaczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Afera na posiedzeniu komisji. Kamiński i Wąsik odmówili przyjęcia postanowienia Hołowni

Prof. Piotrowski odpowiadał na pytanie prowadzącego Adriana Stankowskiego, który stwierdził, że Kamiński i Wąsik są posłami, ponieważ tak orzekł Sąd Najwyższy. - Sąd Najwyższy orzekł to w procedurze, której nie mógł zastosować, rozpatrując odwołanie zainteresowanych od postanowienia marszałka Sejmu. W tej procedurze Sąd Najwyższy może tylko skontrolować, czy nie doszło do pomyłki formalnej - mówił konstytucjonalista i dodał, że Sąd Najwyższy nie może znieść skutków wyroku Sądu Okręgowego. Jego zdaniem "powagę rzeczy osądzonej to przekroczył Sąd Najwyższy i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych". - Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się rozpoznawaniem spraw karnych, to jest kompetencja władzy sądowniczej, co zresztą Sąd Najwyższy stwierdził.

Według gościa Telewizji Republika jest coś, co w zaistniałej sytuacji może zrobić prezydent: to ponowne ułaskawienie. - Byłoby najlepiej, gdyby pan prezydent skorzystał z tej możliwości. Nie przynosi mu to żadnej ujmy, po prostu jest konsekwentny. Uważa, że nie powstała żadna nowa sytuacja, która by zmieniała jego poprzednie motywy. A to, z czym mamy do czynienia, czyli ten stan, w którym ci posłowie, których status z chwilą wydania prawomocnego wyroku się zmienił, oni są osobami skazanymi. Żeby taka sytuacja nie miała miejsca, wystarczyło, żeby pan prezydent zechciał podtrzymać swoją wcześniejsze... - mówił Piotrowski. Konstytucjonalista nie dokończył zdania, bo przerwał mu Stankowski. - Z tym, że jednocześnie przyznałby, że to pierwsze ułaskawienie jest w jakieś sposób wadliwe. Ja nie widzę powodów. Ale to jest osobny temat na osobną dyskusję, do której zapraszam. Ale musimy kończyć - stwierdział i zakończył wywiad.

"Genialne. W TV Republice uznali, że skoro profesor Ryszard Piotrowski krytykował przejęcie mediów publicznych, to w sprawie Kamińskiego i Wąsika też im pomoże budować narrację. No cóż, wyszło inaczej i Stankowski po pięciu minutach skończył rozmowę xD" - tak rozmowę skomentował reporter Radia ZET Maciej Bąk.

TSUE o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN: Nie jest sądem

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne. Sprawa szefów CBA wróciła jednak do sądu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził, iż prezydent nie mógł zastosować prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych.

Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Szymon Hołownia nie skierował sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ponieważ 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, jest złożona z tzw. neosędziów.

***