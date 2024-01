Nieoficjalnie: PiS wydał rekomendacje dla ewentualnych następców Kamińskiego i Wąsika

Prawo i Sprawiedliwość ma rekomendować osobom, które miałyby zastąpić skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, by nie przyjmowały mandatów poselskich - wynika z nieoficjalnych ustaleń portalu wirtualnapolska.pl. Wioletta Kulpa, polityczka, która jest pierwsza na liście do objęcia mandatu po Maciej Wąsiku, powiedziała w rozmowie z portalem, że nie chce komentować sprawy. "W tej chwili przygotowujemy się do protestu przed Sejmem przeciwko deptaniu demokracji. Jak przyjdzie stosowny czas, to podejmę decyzję, co z mandatem" - stwierdziła. Mandat po Mariuszu Kamińskim miałaby objąć Monika Pawłowska, wcześniej posłanka Wiosny, później Porozumienia Jarosława Gowina, od 2021 - w Prawie i Sprawiedliwości.

"Pawłowska przeszła długą drogę. Była posłanką krwiście lewicowej Wiosny Roberta Biedronia, by potem brawurowo przejść do PiS. I jak teraz mówią w PiS, Pawłowska aż przebiera nogami, by wrócić do Sejmu" - pisze nieoficjalnie nasz dziennikarz Jacek Gądek. Ale, jak zaznacza, PiS "stoi twardo na stanowisku, że Kamiński nadal jest posłem". "Pokusa, by znów zdradzić, jest ogromna, ale dla Pani eksposłanki to już by była... rutyna" - ocenia Gądek.

PiS szykuje się na konfrontację w Sejmie

W poniedziałek Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl, informował o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się na 10 stycznia - pierwszy dzień posiedzenia Sejmu w tym roku. "Plan na środę - dzień konfrontacji opozycji z obozem rządzącym ws. mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - właśnie jest opracowywany" - pisze nasz reporter. Od polityka bliskiego centrali tej partii usłyszał: "Na pewno trzeba będzie wszystko nagrać i pokazać światu".

"Z wejściem do budynku Sejmu Kamiński i Wąsik teoretycznie nie powinni mieć problemu. Tak bowiem aktualni jak i byli posłowie mogą tam wejść, a ponadto każdy z posłów może wprowadzać do Sejmu swoich gości. Kamiński i Wąsik chcą wejść jako posłowie urzędujący, a nie jako byli i nie jako goście - trzymając się stanowiska, że są posłami, Straż Marszałkowska może ich jednakowoż traktować tylko jako byłych parlamentarzystów. Praktycznie więc jest możliwe, że zostaną zatrzymani przed szlabanami przy wjeździe na teren Sejmu bądź w progu budynku Sejmu" - pisze Jacek Gądek.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani w tzw. aferze gruntowej z 2007 roku

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tzw. afery gruntowej. Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że wciąż są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, który w piśmie do marszałka Sejmu przekazał, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu. Z kolei Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.

