Ministerstwo zakręca kurek z pieniędzmi. Fundacja o. Rydzyka pożegna się z tłustymi przelewami?

Wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości zostały wstrzymane 27 grudnia. O ich wstrzymaniu resort Adama Bodnara poinformował w poniedziałkowym komunikacie. Jak przekazano, ministerstwo "prowadzi szczegółowy audyt Funduszu", a powodem jest "ustalenie czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość".

"Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe" - podkreślili urzędnicy. "W pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej. Ponadto w resorcie trwają także prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania" - czytamy.

Fundusz Sprawiedliwości. Ministerstwo wstrzymuje wypłaty

"Kontrola płatności dotyczy umów w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości (przyznawanych zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym). Łącznie dotyczy 112 podmiotów, które tylko w styczniu mają otrzymać wypłaty na łączną sumę 79 770 098,59 złotych. Poza dotacjami wstrzymane zostały także wypłaty kwot z tytułu działań promocyjnych" - wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaznaczono, że "wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów". "Umowy będą jednak wnikliwie analizowane" - podkreślono.

Podmioty, którym wstrzymano wypłaty, to m.in.:

Fundacja Lux Veritatis. W tym roku ma otrzymać ponad 2,3 mln zł, a do końca 2026 r. - blisko 7,2 mln zł

Stowarzyszenie Fidei Defensor. Dotacja na ten rok to niemal 1,5 mln zł, a do końca przyszłego roku prawie 3 mln zł

Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie. Ponad 0,5 mln zł na ten rok i niemal 1,1 mln zł do 2025 r.

Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji. Dofinansowanie na ten rok to 29,7 mln zł (37,3 mln zł do końca 2026 r.)

Fundacja św. Benedykta. W tym roku ma otrzymać ponad 1,2 mln zł, a do końca 2026 r. - 3,7 mln zł.

Na co idą dotacje z Funduszu Sprawiedliwości?

"Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw. Te środki - pochodzące z kieszeni ludzi, którzy wyrządzili krzywdę innym - mają czynić dobro. Mają wspomagać pokrzywdzonych wskutek przestępstw i w wypadkach. Mają służyć ich zapobieganiu. Mają ratować ludzi" - czytamy na stronach rządowych. Niektóre dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w ostatnich latach wzbudzały kontrowersje.

Działalność Funduszu Sprawiedliwości zdecydowanie skrytykowała w 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie, który obejmował okres od czerwca 2020 r. do maja 2021 r., wskazano, że spośród ponad 681,4 mln zł dotacji, jedynie 228,5 mln zł przeznaczono na pomoc świadczoną bezpośrednio osobom pokrzywdzonym przestępstwem (i osobom im najbliższym), a 24,2 mln zł na pomoc postpenitencjarną.

"Pozostałe dotacje dotyczyły w szczególności: przeciwdziałania przyczynom przestępczości (144 umowy na kwotę 171 091,7 tys. zł), wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (2 455 umów na kwotę 140 802,9 tys. zł) oraz jednostek ochrony zdrowia (121 umów na kwotę 35 204,4 tys. zł), budowy i wyposażenia ośrodka dla osób dorosłych przebywających w stanie śpiączki (jedna umowa na kwotę 37 240 tys. zł)" - wskazywała NIK.