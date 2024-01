Ciepłe słowa o Wąsiku i Kamińskim. Prezydencka ministerka: Andrzej Duda nie ma wątpliwości

- Prezydent jasno wskazał, że posłowie zostali ułaskawieni zgodnie z konstytucją w 2015 roku. Zgodność tego działania potwierdził TK i to w trzech wyrokach. Tak dalece sięgająca niepewność prawna jest dewastująca dla Polski. Prezydent mówi jasno, że tylko ochłodzenie emocji pozwoli tę sytuację wyciszyć i przywrócić stan zgodny z prawem - mówiła na antenie TV Republika Małgorzata Paprocka, ministerka z kancelarii Andrzeja Dudy. Jak podkreśliła, prezydent "nie ma żadnych wątpliwości, że panowie Wąsik i Kamiński to są ludzie, którzy swoje zawodowe życie poświęcili na walkę z korupcją". - Odbudowali Polskę w tym zakresie - przekonywała. - Zaskakująca jest ta niezwykła sprawność wymiaru sprawiedliwości i ta determinacja w tej konkretnej sprawie - stwierdziła.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Jest nakaz aresztowania

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Według prezydenta na skutek zastosowania prawa łaski nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Zdaniem Andrzeja Dudy, ci politycy nie mogą też trafić do więzienia. - Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku. Panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez Prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny - mówił w poniedziałkowym oświadczeniu po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią Andrzej Duda.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w swoim poniedziałkowym postanowieniu nie zgodził się jednak na umorzenie postępowania wykonawczego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie wyraził też zgody o wstrzymanie wykonania kary. Politycy wciąż mogą złożyć zażalenie, a rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie. Ten sąd może też wstrzymać wykonanie kary po otrzymaniu akt sprawy. Na ten moment kara podlega jednak wykonaniu, a Sąd Rejonowy przygotował już nakazy doprowadzenia polityków do jednostek penitencjarnych.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej" (w sprawie zostały skazane również dwie inne osoby). Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.