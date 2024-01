Prof. Marek Chmaj: Prezydent zaprosił przestępców. Tuleya: Może to ukłon w stronę policji

Głównym tematem wtorkowej "Porannej rozmowy Gazeta.pl" była sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - To są osoby prawomocnie skazane. My możemy nazywać panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przestępcami i nie naruszamy ich dóbr osobistych. To przestępcy zaproszeni przez jednoosobowy organ wykonawszy: prezydenta. Prezydent zaprasza przestępców do siebie. Definiujmy sytuację taką, jaką jest - podkreślił profesor Marek Chmaj. Zdaniem prawnika nazywanie Kamińskiego i Wąsika przestępcami nie narusza ich dóbr osobistych. Przypomnijmy: prezydent Andrzej Duda zaprosił na środę na godzinę 11:00 Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na uroczystość powołania nowych doradców w Pałacu Prezydenckim. - Może to ukłon w stronę policji, bo nie będzie problemu z ustaleniem miejsca, gdzie ci skazani przebywają - skomentował zaproszenie sędzia Igor Tuleya.

Prof. Chmaj w "Porannej rozmowie Gazeta.pl": Marszałek popełnił błąd

Kamiński i Wąsik automatycznie utracili mandaty poselskie. Marszałek Hołownia bezprawnie dopuścił ich do udziału w posiedzeniu Sejmu. To były osoby, które już nie miały mandatu i nie mogły głosować. Marszałek popełnił błąd, ponieważ starał się być marszałkiem dla wszystkich posłów i starał się nie naruszać praw opozycji. Ten błąd się teraz mści

- tak o poprzednim posiedzeniu Sejmu, w którym uczestniczyli Kamiński i Wąsik mówił gość Iwony Kutyny. - Mam wrażenie, że na naszych oczach rozgrywa się jakiś brazylijski serial Pierwszą sceną, która mną wstrząsnęła był gest, który Kamiński pokazał tak naprawdę całemu wymiarowi sprawiedliwości, a nie kolegom z pracy - to zdaniem sędziego Igora Tuleyi. Prowadząca zapytała też gości, co wydarzy się w środę, 10 stycznia na początku posiedzenia Sejmu. - Wydarzy się dużo, bo PiS celowo chce osiągnąć w tym zimnym styczniu stopień wrzenia - stwierdził prof. Chmaj.

Z doniesień medialnych wynika, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską. Prezydent miał ją odwiedzić w domu. - Gdzież trójpodział władzy? Dlaczego organ władzy wykonawczej jedzie do osoby reprezentującej jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej po to, żeby omawiać kwestie, które należą do kompetencji sądu? Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna, po to wprowadzono niezależność sądów i niezawisłość sędziów - mówił profesor Marek Chmaj. Igor Tuleya widzi tu argument, aby zreformować Krajową Radę Sądownictwa. - To miejsce, gdzie spotyka się władza wykonawcza, ustawodawcza i sądowczna - wyjaśnił.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Szef MSWiA zabrał głos

Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w poniedziałek w Polsat News, że policja, jak tylko otrzyma stosowne dokumenty, będzie działać i niezwłocznie doprowadzi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu. Przypomnijmy, że również w poniedziałek Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec posłów PiS skazanych w tzw. aferze gruntowej. Odrzucone zostały też wnioski prokuratury i obrońców. Minister Marcin Kierwiński zaznaczył, że funkcjonariusze jeszcze nie mają oryginałów dokumentacji. "Mam nadzieję, że sąd prześle ją jeszcze dzisiaj, albo jutro" - dodał. Podkreślił, że "policja będzie działać natychmiast".

Także policja w poniedziałek wieczorem poinformowała, że dotychczas nie wpłynęły do niej postanowienia sądu nakazujące doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Po otrzymaniu stosownych dokumentów czynności administracyjne przewidziane prawem na politykach Prawa i Sprawiedliwości zostaną wykonane" - napisano w oświadczeniu policji zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej". Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę, który w piśmie do marszałka Sejmu przekazał, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu. Z kolei Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.

