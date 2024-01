To ona może zastąpić Kamińskiego w Sejmie. Nieoficjalnie: Aż przebiera nogami

"Pawłowska przeszła długą drogę. Była posłanką krwiście lewicowej Wiosny Roberta Biedronia, by potem brawurowo przejść do PiS. I jak teraz mówią w PiS, Pawłowska aż przebiera nogami, by wrócić do Sejmu" - pisze nieoficjalnie nasz dziennikarz Jacek Gądek. Ale, jak zaznacza, PiS "stoi twardo na stanowisku, że Kamiński nadal jest posłem". "Pokusa, by znów zdradzić, jest ogromna, ale dla Pani exposłanki to już by była... rutyna" - ocenia Gądek.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Warszawie wydał nakaz aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W każdej chwili mogą oni zostać zatrzymani i doprowadzeni do aresztu.

W 2023 Mariusz Kamiński startował do Sejmu z okręgu wyborczego nr 7 na Lubelszczyźnie i był liderem listy PiS. Z tego okręgu startowała także Monika Pawłowska, która zdobyła blisko 11 tys. głosów, ale nie dostała się do Sejmu. Teraz - zgodnie z kolejnością - miałaby zastąpić Kamińskiego.

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Hołownią: Nie doszliśmy do porozumienia

Kim jest Monika Pawłowska?

Monika Pawłowska do Sejmu dostała się z listy Lewicy jako kandydatka Wiosny (zdobyła blisko 13 tys. głosów). W marcu 2021 roku dołączyła do Porozumienia Jarosława Gowina. Kilka miesięcy później opuściła ugrupowanie. "Zrezygnowałam z członkostwa w Kole Parlamentarnym Porozumienia i partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa dla prywatnych celów politycznych" - przekazała wówczas. Jednocześnie posłanka dołączyła do klubu Prawa i Sprawiedliwości.