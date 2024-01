Komentarze po spotkaniu Dudy i Hołowni. "Nakłaniał do zlekceważenia prawomocnego wyroku?"

- Sprawa jest bardzo skomplikowana, budzi ogromne niepokoje. Budzi też coraz większe kontrowersje prawne, co będzie, jeśli panowie posłowie nie zostaną wpuszczeni do Sejmu, na salę obrad, nie będą mogli wykonać swoich obowiązków poselskich. Dlatego postanowiłem zaprosić pana marszałka, by wyjaśnić panu marszałkowi, jakie jest moje stanowisko. Ono jest jednoznaczne: prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku, panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez Prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny - mówił w poniedziałek po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że "panowie mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach". - Zakomunikowałem to panu marszałkowi, jednocześnie proponując, by dla zamknięcia tej sprawy, uniknięcia niepokojów, dalszego piętrzenia kontrowersji i niepotrzebnych niepokoi, państwowych, społecznych, po prostu uznać dzisiaj, że to ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne. Krótko mówiąc, zostało w 2015 r. dokonane, tak jak to powinno było być uznane od samego początku - podkreślił.

- Nie mogę powiedzieć, że spijaliśmy sobie z dziubków, bo jednak są istotne różnice między nami. Rozmowa toczyła się w poczuciu odpowiedzialności za państwo i za to, że w tym kryzysie, w jakim się znaleźliśmy, mimo różnicy stanowisk, musimy zadbać o to, by kryzysu nie eskalować i nie doprowadzać do niepotrzebnych emocji. Co do meritum, pozostaliśmy przy swoich stanowiskach - komentował z kolei w rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Pan prezydent podtrzymuje swoje najgłębsze przekonanie, że panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skutecznie ułaskawieni, natomiast ja stoję na stanowisku, że wyrok Sądu Okręgowego jest w tej sprawie jednoznaczny i pociąga za sobą stosowne konsekwencje - dodał.

Lawina komentarzy po spotkaniu Dudy i Hołowni. "Przestępcy nie mogą pełnić mandatów"

- Z jedną wypowiedzią pana prezydenta Andrzeja Dudy się zgadzam, że jest olbrzymi galimatias prawny. Tylko że to pan prezydent Andrzej Duda jest współwinny temu galimatiasowi prawnemu, bo nie wetował złych ustaw, które spowodowały, że mamy podwójne sądy - mówił w poniedziałek po południu w Radiu ZET poseł KO Jacek Karnowski.

"Andrzej Duda nie zmienia kursu! Dalej twardo po stronie dwóch przestępców z PiS! Nie prawo, ale wola prezesa ponad wszystko!" - skomentował europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kohut.

"Nakłaniał do zlekceważenia prawomocnego wyroku? Strażnik konstytucji. Od siedmiu boleści. Brakuje już nawet słów!" - napisał na portalu X poseł KO Michał Szczerba.

"Nie, Panie Prezydencie, przestępcy nie mogą pełnić mandatów w Sejmie. Nawet jeżeli zamknie Pan oczy i pomyśli, że bardzo by chciał" - napisał poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń.

"Prezydent na konferencji prasowej de facto przyznał się, że zaproponował marszałkowi Sejmu, by ten zlekceważył wyrok sądu i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ws. prawa łaski" - wskazywał dziennikarz wp.pl Patryk Michalski.

"Prezydent Andrzej Duda - w kontekście sprawy Kamińskiego i Wąsika - mówi o coraz bardziej zagmatwanej "pętli", którą trzeba "przeciąć". Dla przypomnienia: pierwszy węzeł w tej pętli zawiązał w 2015 roku sam prezydent" - stwierdził Tomasz Setta z TOK FM.

"Czy Prezydent Andrzej Duda zaprosił marszałka Szymona Hołownię, aby rozmawiać z nim o zignorowaniu prawomocnego wyroku sądu?" - napisała reporterka TVN24 Marta Gordziewicz.

Skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej" (w sprawie zostały skazane również dwie inne osoby). Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Według prezydenta na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Zdaniem Andrzeja Dudy, nie mogą też trafić do więzienia. - Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku, panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez Prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny - mówił w poniedziałkowym oświadczeniu po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią prezydent Andrzej Duda.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po wyroku pierwszej instancji z 2015 r. wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego. Z kolei Trybunał Konstytucyjny uznał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.