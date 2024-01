Wąsik komentuje nakaz aresztowania. Powołuje się na immunitet

Sąd wykonawczy wydał nakazy aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W każdej chwili mogą oni zostać zatrzymani i doprowadzeni do aresztu. Do tej decyzji odniósł się w rozmowie z Onetem Maciej Wąsik. - W takim razie niech zatrzymają posłów, którzy mają immunitet. Bo przecież Sąd Najwyższy uznał, że nadal jesteśmy posłami - odparł.

Pytany, czy wraz z Mariuszem Kamińskim złożą wnioski o wstrzymania kary, przekazał, że "nie będzie publicznie dywagował, jakie kroki prawne planują podjąć".

"Jestem posłem i tylko przemoc fizyczna może uniemożliwić mi udział w obradach Sejmu. Bezprawie, które mamy teraz w kraju, może doprowadzić do tego, że trafię do więzienia. Ale nawet tam będę walczył i będąc pierwszym więźniem politycznym po 1989 roku pozostanę wolnym człowiekiem" - pisał wcześniej Mariusz Kamiński.

Sąd zdecydował ws. Kamińskiego i Wąsika

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przygotował w poniedziałek nakazy doprowadzenia skazanych polityków do więzienia. Zdecydował również, by nie uwzględniać wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika. Odrzucił także wnioski prokuratury oraz obrońców.

W komunikacie zaznaczono, że "na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie wyłącznie w zakresie rozstrzygnięcia o odmowie umorzenia postępowania wykonawczego".

Kamiński i Wąsik trafią do zakładu karnego po przekazaniu policji nakazu aresztowania. Według informacji RMF FM stanie się to we wtorek rano.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Marszałek Sejmu spotkał się z Andrzejem Dudą

Wcześniej w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z Andrzejem Dudą. Politycy nie osiągnęli porozumienia ws. środowego posiedzenia parlamentu. Prezydent jest zdania, że Kamiński i Wąsik mają prawo wziąć udział w obradach. - Nie mam żadnych wątpliwości, że panowie [Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - red.] mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach, stanowią zatem część organu państwa ustawodawczego, jakim jest Sejm - mówił prezydent Andrzej Duda po poniedziałkowym spotkaniu z marszałkiem.

- Pan prezydent podtrzymuje swoje najgłębsze przekonanie, że panowie zostali skutecznie ułaskawieni, natomiast ja stoję na stanowisku, że wyrok Sądu Okręgowego jest w tej sprawie jednoznaczny i pociąga za sobą stosowne konsekwencje - komentował z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia.