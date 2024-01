Do którego zakładu karnego mogą trafić Kamiński i Wąsik? Najpierw cela w areszcie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w swoim ostatnim orzeczeniu nie uwzględnił wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie uwzględnił też wniosku o wstrzymanie wykonalności kar dwóch lat więzienia. Politycy wciąż mogą złożyć zażalenie na decyzję o odmowie umorzenia, a rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie. SO może też wstrzymać wykonanie kary po otrzymaniu akt sprawy. Na ten moment jednak kara jest wykonalna. Sąd Rejonowy przygotował już nakazy doprowadzenia polityków do jednostek penitencjarnych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani. Do którego zakładu mogą trafić?

Kodeks karny wykonawczy wskazuje jednoznacznie, że sąd nakazuje zatrzymanie i doprowadzenie skazanej osoby najpierw do aresztu śledczego (w uzasadnionych przypadkach pozwala na to, by skazany sam stawił się w areszcie określonego dnia). Chodzi o areszt śledczy znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby.

Następnie skazany spędza maksymalnie dwa tygodnie w celi przejściowej. Tam poddawany jest m.in. wstępnym badaniom lekarskim. Komisja penitencjarna podejmuje w tym czasie decyzję klasyfikacyjną, od której zależy, do jakiego właściwego już zakładu karnego trafi skazany. W skład tej komisji wchodzą m.in. kierownicy działów penitencjarnego lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora aresztu.

Komisja bierze pod uwagę chociażby to, czy dana osoba wcześniej była już w więzieniu, czy popełniła przestępstwo umyślne lub nieumyślne i jaki był to rodzaj przestępstwa. Osoby, które odbywają kary po raz pierwszy, otrzymują kategorię "P". Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią najprawdopodobniej do zakładu półotwartego, w którym cele są otwarte w ciągu dnia, a skazani mogą pracować poza zakładem. Do którego zakładu konkretnie mogą zostać przewiezieni? Wszystko zależy od decyzji komisji penitencjarnej, a także od tego, gdzie będą wolne miejsca.

Skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej" (w sprawie zostały skazane również dwie inne osoby). Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Według prezydenta na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Zdaniem Andrzeja Dudy, nie mogą też trafić do więzienia. - Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku, panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez Prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny - mówił w poniedziałkowym oświadczeniu po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią prezydent Andrzej Duda.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po wyroku pierwszej instancji z 2015 r. wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego. Z kolei Trybunał Konstytucyjny uznał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.