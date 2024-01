Kamiński i Wąsik mają jeszcze światełko w tunelu? Prawnik: Sąd może wstrzymać wykonanie kary

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w swoim najnowszym orzeczeniu nie uwzględnił wniosków m.in. o umorzenie postępowania wykonawczego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie uwzględnił też wniosku o wstrzymanie wykonalności kar dwóch lat więzienia. Politycy mogą złożyć zażalenie na decyzję o odmowie umorzenia postępowania wykonawczego. Co to oznacza w praktyce? O to zapytaliśmy dr Wojciecha Górowskiego, eksperta prawa karnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda po spotkaniu z Hołownią: Nie doszliśmy do porozumienia

- Postępowanie wykonawcze oznacza, z jednej strony, ogólne postępowanie nadzorowane przez sąd zmierzające do wykonania kary pozbawienia wolności. Jednocześnie postępowanie wykonawcze może oznaczać poszczególne postępowania, np. dotyczące odroczenia wykonania kary, o przerwę w karze - wyjaśnia dr Wojciech Górowski. Zaznacza, że Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość umorzenia postępowania wykonawczego.

- Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik złożyli wniosek właśnie o umorzenie głównego postępowania wykonawczego, twierdząc, że nie można wykonać kary, bo zostali ułaskawieni. Mogą teraz napisać zażalenie do Sądu Okręgowego. Mają na to 7 dni. Wydział penitencjarny tym samym rozpozna zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego. Trudno powiedzieć, kiedy takie zażalenie mogłoby zostać rozpatrzone - dodaje ekspert.

Prawnik podkreśla, że "na ten moment kara jest wykonalna". Skoro Sąd Rejonowy tak zdecydował, powinien wydać nakazy zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego [taki nakaz został właśnie wydany przez Sąd Rejonowy - red.]. Sąd Okręgowy, w momencie, gdy trafią do niego akta, może jednak wstrzymać wykonanie kary - tłumaczy dr Wojciech Górowski.

Skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej" (w sprawie zostały skazane również dwie inne osoby). Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła to postanowienie. W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Według prezydenta na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Zdaniem Andrzeja Dudy, nie mogą też trafić do więzienia. - Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku, panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez Prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny - mówił w poniedziałkowym oświadczeniu po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią prezydent Andrzej Duda.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po wyroku pierwszej instancji z 2015 r. wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego. Z kolei Trybunał Konstytucyjny uznał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.