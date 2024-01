Nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika. "Czas do celi", "zbrodnia sądowa" [KOMENTARZE]

Sąd Rejonowy nie zgodził się na wstrzymanie wykonania kar orzeczonych wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wydał też nakazy doprowadzenia polityków do zakładu karnego. Kamiński i Wąsik wciąż mogą złożyć zażalenie.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński z nakazem aresztowania. Giertych: Czas do celi

W sprawę niemal od początku zaangażowany jest Roman Giertych, który występuje jako przedstawiciel strony pokrzywdzonej. Działania w sądzie komentuje na bieżąco w mediach społecznościowych. Wydanie nakazu aresztowania skwitował krótko "#CzasDoCeli Kamiński i Wąsik wychodzą. 09.01.2026". Wcześniej dodał bardziej rozbudowany wpis: "W imieniu pokrzywdzonej, którą reprezentowaliśmy na sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, wyrażam głęboką satysfakcję z wydanej decyzji. Sprawiedliwości stało się zadość".

W podobnym tonie wypowiedział się także polityk Lewicy Robert Biedroń. "Miejsce przestępców jest w więzieniu. Kamiński i Wąsik zaznają w końcu prawa i sprawiedliwości. Nie może być świętych krów. Łamiesz prawo - ponosisz konsekwencje!" - napisał na swoim profilu.

Zadowolenie z nakazu aresztowania dla posłów PiS wyraził także Tomasz Trela (Lewica). "Kamiński i Wąsik chcieli siedzieć na sali sejmowej, a będą w celi więziennej. Jest prawo i sprawiedliwość, wobec wszystkich takie samo" - możemy przeczytać we wpisie.

"Z ułaskawieniem przez Andrzeja Dudę wyszło jak z wieloma jego projektami. Było udane i skuteczne tylko w jego głowie" - napisał Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl

"Ciekawe, czy w takiej sytuacji prezydent Andrzej Duda od razu powtórnie ułaskawi panów Kamińskiego i Wąsika, tym razem prawidłowo? Czy może jednak pozwoli im w którymś z więzień odegrać przez parę dni rolę "więźniów politycznych"?" - pyta Krzysztof Adam Kowalczyk, dziennikarz "Rzeczpospolitej".

Politycy PiS o nakazie aresztowania Wąsika i Kamińskiego. "Zbrodnia sądowa"

Z drugiej strony wypowiadają się osoby związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Jako pierwszy głos zabrał Rafał Bochenek. "Decyzja warszawskiego sądu dot.nakazu aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest skandaliczna i oburzająca. To kolejny dowód na brak poszanowania prawa i konstytucyjnych zasad, w tym prezydenckiego prawa łaski przez obecną ekipę Tuska i Hołowni" - napisał.

W drugiej części wpisu polityk zarzucił sądowi, że działa na zlecenie rządu. "Decyzja ta narusza zasadę trójpodziału władzy i potwierdza polityczne podporządkowanie rządowi Tuska sądu, który wydał taki nakaz. To ponury znak obecnych czasów: ludzie walczący z korupcją mają wylądować w więzieniu, a ci o korupcję podejrzewani trafiają 'z celi do Brukseli'. Na to nie będzie naszej zgody! Dlatego tak ważne jest to, abyśmy 11 stycznia br. licznie zgromadzili się pod Sejmem, by zaprotestować przeciwko bezprawiu i agresji Tuska, Hołowni i ich politycznej ekipy" - czytamy.

Równie niepochlebne zdanie o decyzji sądu ma były minister edukacji Przemysław Czarnek. "To zbrodnia sądowa z pogwałceniem wszelkich standardów praworządności. To gwałt na podstawowych wolnościach i prawach człowieka. Stalinizm w czystej postaci" - skomentował na swoim profilu.

Do sprawy odniósł się także Mateusz Morawiecki, były premier. "Bezprawie w czystej formie! Tak właśnie rodzą się dyktatury" - napisał.

"Rozpędza nam się koalicja 13 grudnia. Rozpędza się w bezprawiu, łamaniu zasad państwa prawa. Nakaz aresztowania Panów ministrów Kamińskiego i Wąsika, siłowe i bezprawe zawłaszczenie mediów. Trzeba się temu twardo przeciwstawić. 11 stycznia stańmy w obronie podstawowych wartości" - napisał z kolei Jacek Sasin.