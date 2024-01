Andrzej Duda sięgnie po ostateczną broń? Kwaśniewski ostrzega przed konsekwencjami

W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że Andrzej Duda może sięgnąć po broń, której nie użył jeszcze żaden prezydent, czyli skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z przepisami, jeśli ustawa nie weszłaby w życie w konstytucyjnym terminie, wówczas prezydent mógłby rozwiązać Sejm i ogłosić nowe wybory. Do takiej możliwości odniósł się w rozmowie z "Faktem" Aleksander Kwaśniewski.

Andrzej Duda chce przedterminowych wyborów? Kwaśniewski odradza

- My świadomie, pisząc konstytucję, wyłączyliśmy z weta prezydenckiego budżet. Można skierować go do Trybunału Konstytucyjnego, ale się zastanawiam, co może być do rozpatrzenia przez TK w sprawie budżetu. Przecież TK nie może decydować, czy na coś ma iść 500 mln, czy 100 mln, bo to jest kwestia rządu i większości parlamentarnej - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent odradza Andrzejowi Dudzie "granie" na przyspieszone wybory, bo to - według Kwaśniewskiego - mogłoby się źle skończyć dla jego obozu politycznego. W jego ocenie, gdyby doszło do przyspieszonych wyborów, koalicja 15 października będzie miała jeszcze lepszy wynik. - Będzie wtedy wielka mobilizacja po stronie wyborców koalicji, bo będą mieli wrażenie, że ktoś chce im ukraść zwycięstwo - ocenił Aleksander Kwaśniewski. Według niego konieczny jest dialog i wola współpracy z obu stron. Były polityk twierdzi, że prezydent powinien zachować "jakąś elementarną elastyczność".

Ustawa budżetowa musi trafić do prezydenta do 29 stycznia

Wiceszef komisji finansów Tomasz Trela stwierdził, że gdyby Andrzej Duda zdecydował się skierować rządowy projekt ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, to byłby dowód, iż prezydent nie chce współpracować z rządem Donalda Tuska. W jego ocenie świadczyłoby to również o tym, że wykonuje polecenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Uchwalona ustawa budżetowa na 2024 rok powinna trafić w ręce prezydenta najpóźniej do 29 stycznia.