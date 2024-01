Duda po spotkaniu z Hołownią: Panowie Kamiński i Wąsik mają mandaty poselskie

- Sprawa jest bardzo skomplikowana, budzi ogromne niepokoje. Budzi też coraz większe kontrowersje prawne, co będzie, jeśli panowie posłowie nie zostaną wpuszczeni do Sejmu, na salę obrad, nie będą mogli wykonać swoich obowiązków poselskich. Dlatego postanowiłem zaprosić pana marszałka, by wyjaśnić panu marszałkowi, jakie jest moje stanowisko. Ono jest jednoznaczne: prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku, panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez Prezydenta RP. To zamknęło sprawę w sposób definitywny - mówił w oświadczeniu po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią prezydent Andrzej Duda.

- Tym samym nie mam żadnych wątpliwości, że panowie mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach, stanowią zatem część organu państwa ustawodawczego, jakim jest Sejm. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zakomunikowałem to panu marszałkowi, jednocześnie proponując, by dla zamknięcia tej sprawy, uniknięcia niepokojów, dalszego piętrzenia kontrowersji i niepotrzebnych niepokoi, państwowych, społecznych, po prostu uznać dzisiaj, że to ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne. Krótko mówiąc, zostało w 2015 r. dokonane, tak jak to powinno było być uznane od samego początku - dodał.

Według Andrzeja Dudy "jest grupa osób pełniących odpowiedzialne stanowiska w Polsce, które chcą, aby za wszelką cenę do zakładu karnego, więzienia, trafili ludzie, którzy realizowali swoje zadania w zakresie walki z korupcją". - Uważam, że z punktu widzenia państwa polskiego jest to sytuacja niedopuszczalna. W demokratycznym państwie nie ma miejsca na korupcję, nie może być przyzwolenia na korupcję. To było jedno z naszych największych osiągnięć ostatnich 20 lat, od czasów słynnej afery Rywina, że w tak istotnym stopniu udało się korupcję zwalczyć. Wielka w tym zasługa m.in. pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników CBA. To kwestia zatem państwowa i to także powiedziałem panu marszałkowi Hołowni - mówił prezydent.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaznaczył po spotkaniu z Andrzejem Dudą w rozmowie z dziennikarzami, że "atmosfera była dobra". - Nie mogę powiedzieć, że spijaliśmy sobie z dziubków, bo jednak są istotne różnice między nami. Rozmowa toczyła się w poczuciu odpowiedzialności za państwo i za to, że w tym kryzysie, w jakim się znaleźliśmy, mimo różnicy stanowisk, musimy zadbać o to, by kryzysu nie eskalować i nie doprowadzać do niepotrzebnych emocji. Co do meritum, pozostaliśmy przy swoich stanowiskach - mówił.

- Pan prezydent podtrzymuje swoje najgłębsze przekonanie, że panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skutecznie ułaskawieni, natomiast ja stoję na stanowisku, że wyrok Sądu Okręgowego jest w tej sprawie jednoznaczny i pociąga za sobą stosowne konsekwencje - podkreślał marszałek Sejmu.

Skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł prawomocne kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika za działania operacyjne podczas tak zwanej "afery gruntowej" (w sprawie zostały skazane również dwie inne osoby). Po tym orzeczeniu marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów. Od tej decyzji odwołali się oni do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła te postanowienie.

W tym tygodniu w tej sprawie orzekać będzie jeszcze Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której odwołania posłów skierował marszałek Sejmu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utrzymują, że są posłami, ponieważ w 2015 roku zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Według prezydenta na skutek zastosowania prawa łaski wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po wyroku pierwszej instancji wróciła na wokandę, ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że nie mogli zostać ułaskawieni przed wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu. Z kolei Trybunał Konstytucyjny uznał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem kompetencji prezydenta, a także, że akt łaski wywołuje ostateczne skutki prawne.