Media: Nowy sędzia przydzielony do sprawy Wąsika i Kamińskiego

Władze Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia planują wydanie oświadczenia w tej sprawie ok. godz. 15 informuje TVN24.

Wcześniej dzisiaj mec. Michał Zuchmantowicz zapowiedział złożenie w Sądzie Najwyższym kasacji od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata więzienia.

Co warto podkreślić, kasacja nie wstrzymuje wykonania prawomocnie orzeczonej kary, ale z jej złożeniem trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku (to w przypadku Kamińskiego i Wąsika nie jest jeszcze gotowe). Od tego momentu obrona będzie miała miesiąc na odwołanie się do Sądu Najwyższego.

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów poselskich. Mimo tego politycy twierdzą, że wciąż są posłami.

Nieuznawana po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE za niezawisły sąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w piątek i czwartek uchyliła postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie wygaszenia mandatów prawomocnie skazanym posłom PiS-u: Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Obie decyzje - według samych zainteresowanych, którzy nie uznają też wyroku sądu oraz ich środowiska - umożliwiają skazanym pełnienie swoich funkcji i uczestniczenie w posiedzeniach Sejmu. W piątek szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki wydał dyspozycję dezaktywowania kart (będącymi jednocześnie legitymacjami i kartami do głosowania).