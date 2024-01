Znamy plany na konfrontację w Sejmie. PiS woli uniknąć bójki

- Nie możemy się bić ze Strażą Marszałkowską, bo przecież to nie są decyzje strażników, tylko Szymona Hołowni - słyszymy w PiS. Taka fizyczna konfrontacja byłaby - słyszymy w PiS - strzałem we własną stopę.

O mandatach Kamińskiego i Wąsika mówi w wywiadzie dla Gazeta.pl Szymon Hołownia: "Kamiński i Wąsik powinni iść do więzienia. Dopuścili się szatańskiej roboty".

Jak rozegrać dzień konfrontacji w środę - jak to w PiS-ie - właśnie się klaruje, choć potem i tak w dużej mierze będzie to improwizacja.

Z wejściem do budynku Sejmu Kamiński i Wąsik teoretycznie nie powinni mieć problemu. Tak bowiem aktualni jak i byli posłowie mogą tam wejść, a ponadto każdy z posłów może wprowadzać do Sejmu swoich gości. Kamiński i Wąsik chcą wejść jako posłowie urzędujący, a nie jako byli i nie jako goście - trzymając się stanowiska, że są posłami, Straż Marszałkowska może ich jednakowoż traktować tylko jako byłych. Praktycznie więc jest możliwe, że zostaną zatrzymani przed szlabanami przy wjeździe na teren Sejmu bądź w progu budynku Sejmu.

W praktyce wydarzenia dzieją się teraz z godziny na godzinę i niczego absolutnie wykluczyć nie sposób.

Ale na pewno kłopot pojawi się, gdyby chcieli wejść na salę plenarną Sejmu - tu bowiem wstęp mają posłowie aktualni. Wejścia na salę plenarną z kuluarów są trzy. - Te wejścia są zawsze strzeżone przez Straż Marszałkowską - opisuje jeden z naszych rozmówców, który analizuje opcje dla swoich kolegów, by jednak wzięli udział w posiedzeniu Sejmu.

- Powinni samodzielnie podjąć próbę wejścia na salę plenarną. Trzeba będzie to nagrać i pokazać światu, co się wydarzyło - słyszymy w PiS. Samodzielne wejście "tak jak zawsze" na salę plenarną to byłby wyraz tego, że zdaniem Kamińskiego i Wąsika oczywistym jest ich prawo do obecności tam. Po próbie wejścia - jak nawet w PiS się spodziewają - nieudanej, politycy tej formacje będą chcieli jak najmocniej nagłośnić te wydarzenia.

Ale, jak podkreślamy, absolutnie wyklarowanego planu jeszcze nie ma. Są, póki co, podzielone zdania, bo - jak słyszymy w szeregach obozu Zjednoczonej Prawicy - ci najbardziej konfrontacyjni są gotowi wchodzić taranem na salę i nawet zacząć okupację mównicy w Sejmie. A inni uznają takie siłowe rozwiązanie za szkodliwe dla partii. - Jak się zacznie okupację, to trzeba potem z niej zejść z honorem - słyszymy w PiS. Ponadto dodają nasi rozmówcy, przepychanka ze Strażą Marszałkowską to ryzykowna rzecz. Bo strażnicy jedynie są na służbie i wykonują zadania - może to więc bardzo źle wyglądać w oczach wyborców.

Jak wynika ze słów samego Mariusza Kamińskiego, nie chce on żadnych bójek w Sejmie. - Ja się z nikim szarpać nie będę, ale biorę do wiadomości to, że może być zastosowana wobec mnie przemoc fizyczna - mówił na antenie RMF FM Mariusz Kamiński. I on, i Maciej Wąsik jednoznacznie mówią, że są posłami i zamierzają uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, które zaczyna się w środę. Jednak marszałek Sejmu Szymon Hołownia jasno stwierdził, że panowie posłami już nie są, bowiem w wyniku prawomocnego wyroku skazującego byłych szefów CBA (na dwa lata bezwzględnego więzienia) z mocy prawa utracili mandaty poselskie. Hołownia przed posiedzeniem Sejmu zaczął konsultacje między innymi z ministrem sprawiedliwości prof. Adamem Bodnarem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem.

Hołownia czeka też na postanowienie Izby Pracy Sądu Najwyższego - to ma być wydane w środę. Z kolei Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN wydała już postanowienie o uchyleniu decyzji marszałka o wygaszeniu mandatów poselskich. Politycy PiS mają po swojej stronie także I prezes SN prof. Małgorzatę Manowską. Podobnie prezydent Andrzej Duda stoi na stanowisku, że już w 2015 r. ułaskawił Kamińskiego i Wąsika.

Wszystko zmierza ku konfrontacji.