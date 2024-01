Daniel Drob, Gazeta.pl: Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami?

Dr hab. Szymon Tarapata, Katedra Prawa Karnego UJ: W mojej ocenie nie są. Zostali prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne, co powoduje wygaśnięcie ich mandatu z mocy prawa. Późniejsze postanowienia marszałka Sejmu mają charakter deklaratoryjny i jedynie ten fakt stwierdzają. Skutek następuje w momencie, gdy zapada prawomocny wyrok skazujący.

Uchylenie tego postanowienia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie ma znaczenia?

W tej kwestii mamy oczywiście ogromny problem prawny wynikający z bałaganu pozostawionego po rządach Zjednoczonej Prawicy. Izba Kontroli to organ, który nie spełnia konstytucyjnych i konwencyjnych przesłanek do tego, by uznać go za sąd. W związku z istnieniem organów niekonstytucyjnych pojawia się pytanie, jak traktować wydawane przez nie akty. Można się spierać, czy one są skuteczne, czy nie. Niedawne orzeczenie TSUE pozwala traktować Izbę Kontroli jako organ, który nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Moim zdaniem nie jest też sądem w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji. Wobec tego orzeczenia IKNiSP nie mają mocy prawnej i są bezskuteczne. A zatem należałoby uznać, że to Izba Pracy jest władna, by rozstrzygnąć ten spór. Mi najbliżej jest do poglądu, że należy pomijać postanowienia orzeczenia tego rodzaju organów niekonstytucyjnych.

Zupełnie na marginesie - ta izba zajmuje się też stwierdzeniem ważności wyborów.

Ale stwierdzenie ważności wyborów ma również charakter deklaratoryjny. To stwierdzenie faktu, które nie tworzy nowego stanu prawnego. Niemniej jednak wspomniana Izba to organ przy Sądzie Najwyższym, któremu przyznano kompetencje oceny ważności wyborów, więc, jeśli mamy być konsekwentni, też należałoby stwierdzić, że takie orzeczenie cechuje się wadą. W tym stanie rzeczy ważność wyborów musiałby stwierdzić Sąd Najwyższy w składzie, który spełnia wymogi konstytucyjne.

Skoro postanowienie marszałka w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika jest tylko stwierdzeniem faktu, to czy powinni oni być dopuszczeni do obrad po wyroku sądu okręgowego?

Mam wątpliwości, czy to było prawidłowe postępowanie. Jeśli uznamy, że od uprawomocnienia się wyroku skazującego panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami, to nie powinni zostać dopuszczeni do obrad Sejmu. W innym wypadku mamy do czynienia z niekonsekwencją - przecież uznajemy, że nie są posłami, a więc nie powinni wykonywać czynności związanych z realizacją mandatu poselskiego. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że sytuacja jest bezprecedensowa, więc, jak rozumiem, marszałek mógł się czuć zakłopotany. W obecnym chaosie prawnym osoby pełniące takie funkcje mogą stawać przed istotnymi dylematami i myślę, że tak mogło być w tym przypadku. Z jednej strony więc sytuacja była niejednoznaczna i bezprecedensowa, z drugiej zaś sprawowanie funkcji marszałka wymaga podejmowania szybkich decyzji, nie zawsze jest czas na przeprowadzenie dokładnych analiz prawnych.

Prezydent mógł ułaskawić przed prawomocnym wyrokiem czy nie?

Trzeba uczciwie powiedzieć, że w literaturze prawa karnego procesowego prezentowane są dwa poglądy. Jeden sprowadzał się do stwierdzenia, że akt abolicji indywidualnej jest dopuszczalny. Obecnie zwolennicy Zjednoczonej Prawicy powołują się na autorów podręcznika do prawa procesowego, którzy taki pogląd wyrażali. W moim przekonaniu jednak stanowisko w cytowanych teraz podręcznikach było słabo uzasadniane. Nie powiedziałbym, że wnioski w literaturze bazowały na pogłębionej refleksji i argumentacji. Stanowisko przeciwne mówi, że akt abolicji indywidualnej nie mieści się w obrębie tzw. prawa łaski. Gdy zważymy argumenty za i przeciw, mnie osobiście ten pogląd bardziej przekonuje. Prezydent nie jest od tego, aby wyręczać wymiar sprawiedliwości. Akt łaski umożliwia darowanie kary lub złagodzenie konsekwencji skazania.

Ci, którzy uważają, że prezydent mógł ułaskawić Wąsika i Kamińskiego, powołują się na konstytucję. "Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu" - tyle mówi przepis. A więc, jak się wydaje, nie zabrania stosowania prawa łaski przed wyrokiem prawomocnym.

Ale jest mowa tutaj o prawie łaski, a nie o prawie do wyręczania wymiaru sprawiedliwości. Prawo do ustalenia winy jest czymś innym niż prawo łaski. To drugie ma sens wtedy, gdy ustalono, że ktoś jest winny popełnienia danego czynu i wdrożono wobec niego konsekwencje represyjne. Nie jest tak, że ułaskawienie nie ma żadnych granic. Spójrzmy na sam termin - prawo łaski. Jak można uznać, że zatrzymanie postępowania karnego jest jakąś łaską? Łaska ma sens wtedy, gdy istnieją konsekwencje, które mogą kogoś spotkać. Prezydent nie powinien wchodzić w buty władzy sądowniczej. Takie rozszerzanie prerogatyw jest niebezpieczne, bo zaraz dojdziemy do wniosku, że można ułaskawić kogoś na przyszłość. A może pojawi się inny problem, z którym być może w przyszłości będą mierzyły się Stany Zjednoczone. Mówię o kwestii ewentualnej próby ułaskawienia samego siebie przez Donalda Trumpa, gdyby wygrał wybory prezydenckie. W konstytucji nie jest wprost powiedziane, że nie można ułaskawić samego siebie. Czy wobec tego uznamy, że jest to dopuszczalne? Chyba nie. Musimy wyznaczyć rozsądną granicę wykładni prawa. Te granice muszą być wyznaczane przy uwzględnieniu zadań poszczególnych władz. Jeśli prezydent wykonuje władzę wykonawczą, a przypisaniem winy zajmuje się sąd, to prezydent nie może sądu wyręczać.

Kamiński i Wąsik przychodzą w czwartek na posiedzeniu Sejmu i co się dzieje? Były szef MSWiA już zapowiedział, że tylko siłą można mu uniemożliwić udział w głosowaniach.

Nie mam żadnych wątpliwości, że panowie nie powinni wykonywać czynności poselskich. A zatem należy wobec nich postępować tak, jak wobec osób, które chcą wykonywać te czynności, choć posłami nie są.

Czyli tak samo, jak wobec zupełnie przypadkowej osoby, która ot tak chce wejść z ulicy na Salę Plenarną?

Dokładnie tak, bo my z taką sytuacją mamy do czynienia. Przestali być posłami, więc nie powinni wykonywać czynności poselskich.

Trafią do więzienia?

Tego oczywiście nie wiem, ale dzisiaj jest prawomocny wyrok i nie ma żadnych przesłanek prawnych, które powodują ubezskutecznienie tego orzeczenia. Sąd, biorąc pod uwagę stan na dziś, powinien wydać polecenie doprowadzenia panów byłych posłów do aresztu śledczego położonego najbliżej miejsca stałego pobytu, gdyż taki obowiązek wprost wynika z art. 79 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.