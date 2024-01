Rzecznik SN wygłosił oświadczenie Manowskiej. Sędzia: Ton jest napastliwy, wręcz opresyjny

W poniedziałek 8 stycznia rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski odczytał oświadczenie pierwszej prezeski SN Małgorzaty Manowskiej dotyczące działań sędzi prof. Piotra Prusinowskiego i marszałka Sejmu Szymona Hołowni. - Odczuwam konsternację treścią tego oświadczenia i faktem, że wygłasza je pan Stępkowski, który w sposób bezprawny już dwa razy orzekał w oparciu o kserokopię akt, a nie o oryginały - komentował na antenie TVN24 prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Prof. Rączka o oświadczeniu Manowskiej: Ton jest napastliwy, wręcz opresyjny

- Trzeba mieć minimum powściągliwości, żeby w sytuacji, w której samemu postąpiło się w sposób wybitnie bezprawny, bo orzekało się w oparciu o kserokopię akt. To trzeba mieć minimum odpowiedzialności, że może by ktoś inny odczytał oświadczenie, a nie osoba, która dopuściła się rażącego naruszenia prawa - mówił prof. Rączka. - Druga sprawa, pan Stępkowski i pani sędzia Manowska ominęli podstawową kwestię. Nieprawdą jest - to co mówi pan Stępkowski - że Trybunał Sprawiedliwości UE 21 grudnia nie orzekł o tym, że Izba Nadzwyczajna nie jest sądem - dodał. - Bardzo bym prosił, aby pan Stępkowski czytał ze zrozumieniem całość dokumentów, a nie wyrywał z kontekstu. Generalna uwaga jest taka, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, nie ma prawa sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Więc jego orzeczenia są prawnie niebyłe - zaznacza sędzia.

Jak stwierdził, trudno zarzucać prof. Prusinowskiego naruszenie prawa. - To, co wynika z oświadczenia to próba zastraszenia prof. Prusinowskiego. (...) Ostatnią rzeczą, która mogłaby się udać to jego zastraszenie. Ton oświadczenia jest napastliwy, wręcz opresyjny - podkreślił prof. Rączka w rozmowie z TVN24. Dodał, że "to ostatnie osoby, które powinny mówić o praworządności i przestrzeganiu prawa".

Oświadczenie pierwszej prezeski Sądu Najwyższego

Co napisała Małgorzata Manowska w oświadczeniu? "Z konsternacją przyjmuję zlekceważenie przez Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego zarządzenia Pierwszego Prezesa SN z 4 stycznia br., które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzając jednoznacznie właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie z odwołania posła Mariusza Kamińskiego od decyzji Marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego" - czytamy.

Jak stwierdziła takie działanie "stanowi istotne naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej, jest efektem samowoli Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu". "Bulwersujące jest, że do takiego porozumienia doszło w sprawie mającej na celu kontrolę legalności postanowienia Marszałka Sejmu przez Sąd Najwyższy" - dodano. Pełną treść oświadczenia opublikowaliśmy w tekście poniżej:

W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego. Dzień wcześniej to samo zrobiła z postanowieniem ws. Macieja Wąsika. Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana za sąd przez europejski wymiar sprawiedliwości.