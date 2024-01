Media: Pierwsza prezeska SN wyda oświadczenie. Ma chodzić o "bezprawne" działania marszałka Hołowni

Portal poinformował w poniedziałek, że Małgorzata Manowska w swoim oświadczeniu ma sprzeciwić się "działaniom podejmowanym w ostatnich dniach przez prezesa Izby Pracy SN prof. Piotra Prusinowskiego i marszałka Sejmu Szymona Hołownię".

Nieoficjalnie: Manowska wyda oświadczenie. Chodzi o Prusinowskiego i Hołownię

Mianowana przez Andrzeja Dudę pierwsza prezeska Sądu Najwyższego w poniedziałkowym komunikacie ma określić między innymi działania Piotra Prusinowskiego i marszałka Sejmu jako "bezprawne", prowadzące do buntu, a nawet anarchii w SN. "Oświadczenie ma zostać opublikowane po godzinie 12:00" - donosi Onet.

Przypomnijmy, że w piątek 5 stycznia Manowska także wydała oświadczenie. Dotyczyło ono spraw Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Szymon Hołownia miał przekazać odwołania posłów - z pominięciem Biura Podawczego - bezpośrednio na ręce prezesa SN kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego. Zdaniem I prezeski SN "żaden przepis prawa nie przewiduje kierowania do wybranego przez marszałka Sejmu prezesa Sądu Najwyższego pisma, by - sprzecznie z ustawą - skierował sprawę do rozpoznania w określonej izbie Sądu Najwyższego lub przez obrany skład SN". Według niej Hołownia postanowił obejść procedury rejestracyjne zapewniające jawność działania Sądu, co ocenia jako niedopuszczalne. "Zasady przydziału spraw w Sądzie Najwyższym określają przepisy Regulaminu Sądu Najwyższego. Wszelkie wnioski o powierzenie rozpoznania sprawy określonemu składowi SN stanowią niedopuszczalną próbę wpływania na wybór sędziów spełniających określone oczekiwania" - stwierdziła.

Manowska zaznaczyła, że SN kontroluje prawidłowość postanowienia marszałka stwierdzającego wygaśnięcie mandatu posła, "a zatem trudno wyobrazić sobie, by sam zainteresowany Marszałek mógł swobodnie decydować, jaki organ ma przeprowadzić tę kontrolę". "Podobnie powód dochodzący rozwodu nie może wymagać, by jego sprawa została rozpoznana przez wydział pracy sądu okręgowego, w którym pracuje jego znajomy sędzia, choćby uznawał tenże wydział za bardziej bezstronny od wydziału rodzinnego" - czytamy. Sędzia podkreśliła, że to prezesi izb SN "zobowiązani są do troski o to, by sprawy były rozpoznawane we właściwych izbach". "Jeżeli autor odwołania skieruje je do niewłaściwej izby, prezes powinien sprawę przekazać do izby właściwej" - głosiło oświadczenie.