Burza po wywiadzie Mariusza Kamińskiego. "Zagalopował się chłopak", "niedobrze mi się robi"

Mariusz Kamiński udzielił w poniedziałek 8 stycznia wywiadu na antenie RMF FM. - Dalej jestem posłem. To jest mój obowiązek wobec wyborców. Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach - stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał "nie jest przestępcą" i "najprawdopodobniej już niedługo będzie pierwszym więźniem politycznym" w Polsce.

Burza po wywiadzie Mariusza Kamińskiego. "Zagalopował się chłopak"

Jego słowa wywołały falę komentarzy w sieci. Do wywiadu polityka PiS odwołał się między innymi poseł Koalicji Obywatelskiej Bogusław Wołoszański. "Redaktor Mazurek zaprosił do RMF skazanego Kamińskiego, pozwolił się wytłumaczyć, wygłosić przemowy, że wszystko w Państwie jest źle, tylko to, co on mówi, jest prawdą i mówi, że jest przekonany o swojej słuszności. Zagalopował się chłopak" - napisał na portalu X.

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska stwierdziła, że "wychodzi na to, że żaden pisowiec nie jest przestępcą". "Złodzieje i przestępcy to Ci, którzy odsunęli ich od koryta i próbują przywrócić demokratyczne standardy. Taka to mentalność Pisowca!" - skomentowała ostro polityczka.

Kamiński określa się "więźniem politycznym". "Niedobrze mi się robi"

Wywiad skomentowali także dziennikarze. '''Pan już siedział' - mówi do Kamińskiego Mazurek - 'też za politykę' - no litości, nie róbmy legendy, że Kamiński niegdyś walczył z komuną, a dziś znów trafia do więzienia. Kamiński nie jest dziś młodzieńcem z opozycji, został skazany za działalność jako wpół-wszechwładny szef tajnej służby" - ocenił publicysta Jakub Majmurek.

Reporter Radia ZET stwierdził, że "niedobrze mu się robi, jak słyszy Kamińskiego mówiącego o sobie per więzień polityczny, zrównując się w tym statusie, chociażby z Andrzejem Poczobutem". "Chciałbym tylko przypomnieć co robiły polskie służby za czasów jego koordynowania nimi" - napisał Maciej Bąk i do wpisu załączył fragment książki "Polska na podsłuchu" Michała Kokota. W podobnym tonie wypowiedział się mecenas Roman Giertych, który w jednym ze wpisów stwierdził: "Panie Kamiński pan nie masz pojęcia ilu znajdziesz kolegów z celi, którzy też uważają, że są więźniami politycznymi".

Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik zaznaczył, że w wywiadzie prowadzący wywiad z politykiem PiS Robert Mazurek "nie traktuje Mariusza Kamińskiego łagodnie, ale z tej rozmowy nic nie wynika". "Jeden mówi jedno, drugi - drugie, słuchacz zupełnie nic nowego się nie dowiaduje" - zaznacza.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Politycy skazani na dwa lata pozbawienia wolności

Sąd Najwyższy na 10 stycznia na godzinę 10:00 wyznaczył termin posiedzeń w sprawie odwołań Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów. Sprawą zajmie się Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do której trafiły dokumenty od marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Posiedzenia będą niejawne.

Sprawa wróciła na wokandę po ośmiu latach decyzją Sądu Najwyższego, który stwierdził, że prezydent nie miał prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych. Obaj posłowie zostali ułaskawieni przez prezydenta w listopadzie 2015. Z kolei Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne.

