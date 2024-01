Maciej Wąsik odebrał pismo od Szymona Hołowni. "Zatem wracam do obowiązków"

"W piątek było awizo, a dziś odebrałem pismo od marszałka Hołowni z 21 XII. Zwraca się w nim, by do czasu rozstrzygnięcia odwołania do SN wstrzymać się od obowiązków poselskich. SN rozstrzygnął odwołanie na moją korzyść 4 stycznia. Zatem wracam do obowiązków! 10 stycznia w Sejmie!" - napisał w poniedziałek (8 stycznia) na X Maciej Wąsik.

Maciej Wąsik odpowiada na pismo Szymona Hołowni. "10 stycznia w Sejmie!"

Maciej Wąsik powołuje się na decyzję podjętą 4 stycznia w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia informował w rozmowie z portalem Gazeta.pl, że on sam czeka na odpowiedź ze strony Izby Pracy Sądu Najwyższego. Więcej na ten temat w artykule:

Jak informowaliśmy, 4 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu poselskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Macieja Wąsika. Decyzja Szymona Hołowni miała związek z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał polityka na dwa lata więzienia w związku z przekroczeniem uprawnień ujawnionym w ramach tzw. afery gruntowej z 2007 roku.

Kontrowersje wokół decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Wąsika. "Tak się skończyło tzw. reformowanie wymiaru sprawiedliwości"

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została powołana i obsadzona przez sędziów za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił w grudniu, że izba ta nie stanowi bezstronnego i niezawisłego sądu. Orzeczenie stanowiło pokłosie kontrowersyjnej reformy sądownictwa zapoczątkowanej przez rządy PiS. Zmiany wprowadzone przez poprzednią władzę w Sądzie Najwyższym zostały szczegółowo omówione w poniższym artykule:

W Izbie Pracy, do której zwrócił się na początku marszałek Sejmu, zasiadają przede wszystkim tzw. starzy sędziowie, którzy zostali wybrani przed zmianami wprowadzonymi w sądownictwie za rządów PiS. Jak ocenił Szymon Hołownia, obecna sytuacja w Sądzie Najwyższym może spowodować, że w sprawie Kamińskiego i Wąsika zapadną nawet cztery sprzeczne orzeczenia. - Tak się właśnie w praktyce, a nie w pięknych deklaracjach, skończyło tzw. reformowanie i usprawnianie wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobro i, przykro to mówić, przez prezydenta Andrzeja Dudę - podkreślił w wywiadzie z Gazetą.pl marszałek Sejmu.