Jarosław Gowin stanie przed komisją śledczą. Pogrąży PiS? "Ma przynieść polityczną petardę"

Były wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin już 9 stycznia ma stanąć przed komisją śledczą i zeznawać w sprawie zorganizowanych wyborów kopertowych w 2020 roku. Zdaniem wielu polityków to on może znać kluczowe szczegóły sprawy, a także pogrążyć polityków PiS.

Jarosław Gowin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. "Dużo wie"

Jarosław Gowin we wtorek (9 stycznia) o godz. 13.00 ma stanąć przed komisją śledczą, co wywołuje wielkie emocje wśród członków komisji oraz polityków obecnej opozycji. - Jarosław Gowin na pewno dużo wie, dużo widział, bo był w środku zdarzeń związanych z przygotowywaniem wyborów kopertowych - przekazał przewodniczący komisji ds. wyborów kopertowych, poseł KO Dariusz Joński w rozmowie z "Super Expressem". - To może być polityczne trzęsienie ziemi! - Jarosław Gowin ma we wtorek przynieść polityczną petardę, żeby nie użyć słowa bombę. (...). Niewykluczone, że przyniesie ze sobą na komisję mocną opowieść o najważniejszych politykach PiS - dodał kolejny z członków komisji.

Natomiast poseł PiS Waldemar Buda, wiceszef komisji, twierdzi, że Gowin "miał swój prywatny interes w tym, żeby blokować wówczas wybory korespondencyjne, bo starał się wtedy o marszałka Sejmu". - Dziś ma interes w tym, żeby porozumieć się z Donaldem Tuskiem i wrócić do czynnej polityki. I to jest przykre, że najważniejsze decyzje, jakie podejmował w swojej karierze Gowin, były wyłącznie kierowane jego prywatnym interesem, jego ambicjami i ego - dodał.

Przewodniczący komisji twierdzi jednak, że "Gowin jako jeden z nielicznych członków rządu zwracał uwagę, że i wybory kopertowe i to, co robi rząd, jest niekonstytucyjne. Jesteśmy ciekawi kuchni podejmowania decyzji niezgodnych z prawem. Liczę, że Gowin ujawni kulisy całego procesu" - przyznał Joński.

Wybory kopertowe 2020. Komisja śledcza przesłucha członków PiS

Przypomnijmy, komisja śledcza zajmuje się sprawą niedoszłych wyborów kopertowych, które wyznaczono na 10 maja 2020 roku. Wówczas z powodu pandemii COVID-19 wybory prezydenckie miały się odbyć poza lokalami wyborczymi. Na wydruk wszystkich dokumentów niezbędnych do głosowania wraz z kopertami, wydano ponad 70 mln złotych.

Już na początku grudnia w rozmowie z Onetem Jarosław Gowin zapewniał, że stanie przed komisją śledczą. - Stawienie się na wezwanie komisji śledczej jest obligatoryjnie, więc oczywiście będę zeznawać - zapewniał wówczas polityk. Przed komisją mają się stawić również m.in. była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, były premier Mateusz Morawiecki, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin czy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Komisja ma się zająć przede wszystkim podjętymi w sprawie wyborów zarządzeniami, ustawami, a także zleceniami wydanymi Poczcie Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.