Kamiński znowu pokaże "gest Kozakiewicza"? Bukmacherzy rozpoczęli przyjmowanie zakładów

Cały czas trwa dyskusja nad tym, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - politycy skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia, zostaną wpuszczeni na salę obrad w Sejmie i czy są jeszcze posłami. W piątek poinformowano o dezaktywacji kart do głosowania obu polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Bukmacherzy zaczęli przyjmować zakłady

Tymczasem jeden z bukmacherów rozpoczął przyjmowanie zakładów w sprawie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Można obstawić między innymi to, czy Mariusz Kamiński ponownie pokaże "gest Kozakiewicza" albo na przykład, czy Maciej Wąsik pojawi się na sali obrad Sejmu, zostanie wyprowadzony przez Straż Marszałkowską czy może weźmie udział w głosowaniu.

Przypomnijmy, że na środę 10 stycznia zaplanowano 2. posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie, według planu, mają rozpocząć obrady o godzinie 10:00.

Wygaszenie mandatów Wąsika i Kamińskiego. Politykom PiS dezaktywowano karty do głosowania w Sejmie

W piątek Sąd Najwyższy uchylił postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu Mariusza Kamińskiego. Sprawą zajmowała się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Najwięcej wątpliwości w sprawie budzi spór kompetencyjny pomiędzy Izbami: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To do nich wpłynęły odwołania. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej trafiły bezpośrednio od polityków Prawa i Sprawiedliwości, z kolei do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka Sejmu. W czwartek z kolei Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie wygaszenia mandatu Macieja Wąsika. Zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego, który przewodniczył w piątek posiedzeniu dotyczącym odwołania Kamińskiego sprawą, zgodnie z kompetencjami, zajęła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. - Orzekaliśmy w naszej sprawie, co do której zarówno prawa wypowiada się w kwestii właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej, jak i później zostało to potwierdzone w zarządzeniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - mówił Stępkowski.

Według rzecznika SN Izba Kontroli miała kompetencje do zajęcia się sprawą, ponieważ to właśnie do niej, jako pierwszej, już 29 grudnia wpłynęły odwołania Kamińskiego i Wąsika. Stępkowski dodał, że jeżeli Izba Pracy, zgodnie z wokandą, 10 stycznia będzie zajmować się odwołaniem Mariusza Kamińskiego, zrobi to niezgodnie z prawem.

Prezes Izby Pracy Piotr Prusinowski poinformował natomiast, że oryginalne dokumenty pochodzące od marszałka Sejmu wciąż znajdują się w podległej mu Izbie. Stąd podejrzenie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekała bez akt sprawy. Problemem, jak mówił, jest rozstrzygnięcie, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem (wątpliwość wyraził tutaj Trybunał Sprawiedliwości UE). - Jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej sądem nie jest, co dla mnie jest oczywiste jak dwa razy dwa równa się cztery, to w takim wypadku mamy do czynienia z jakimś aktem prawnym, który pochodzi od jakiegoś podmiotu, który sądem nie jest - mówił sędzia Prusinowski.

Posłom dezaktywowano także karty do głosowania. - Ta decyzja ma charakter zabezpieczenia stanowienia prawa - mówiła w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. - Orzeczenie przyszło z izby, do której biuro marszałka Sejmu nie zanosiło odwołania panów Wąsika i Kamińskiego. Chcemy właśnie w charakterze zabezpieczenia takie karty na ten moment dezaktywować, po to, żeby po prostu zabezpieczyć proces stanowienia prawa w Polsce - zaznaczyła. Jak tłumaczyła, wobec orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której funkcjonowanie kwestionuje unijny Trybunał Sprawiedliwości, pojawiły się "poważne wątpliwości".