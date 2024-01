"Jeszcze raz OSTRZEGAM. W PiS-ie jest duża grupa ludzi z piątej zdradzieckiej kolumny. Od powstania Solidarności Ci ludzie próbowali przejąć zwycięstwo, albo zniszczyć, to co nam się udało. Wydawało im się że mnie 'podporządkują'. Dążyli i dążą ostatecznie do przejęcia i zabetonowanie strategicznych punktów władzy dla 'siebie'" - rozpoczął ostry wpis i apel Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa wzywa do rozliczenia rządów PiS

W niedzielę przed południem były prezydent zamieścił na Facebooku obszerny wpis, w którym przestrzega przed członkami partii Jarosława Kaczyńskiego. "Ustawowo 'cwaniacko' wyjęli z konstytucji ważne strategiczne punkty, tworząc w te miejsca dodatkowe struktury 'atrapy', by nie można bez ich zgody cokolwiek naprawić, czy demokratycznie pokojowo przejąć od nich władzę" - ocenia Wałęsa. Dodał, że "generał Wejner w dostępnej książce opisał jak i kto z piątej kolumny chciał tego dokonać wtedy i próbuje dziś".

Nie rozliczyliśmy ich wtedy, może tym razem zaczynając rozliczenia od tamtych czasów. Żadnego pobłażania, żadnej litości, mamy do czynienia z bezwzględnymi złoczyńcami, którzy zrobią każdą nikczemność do zbrodni włącznie by nie oddać pokojowo, demokratycznie władzy. Wzywam wszystkie Polskie patriotyczne siły do czuwania i maksymalnej koncentracji

- zakończył swój wpis były prezydent I dodał prośbę o "bezwzględne maksymalne wspieranie działań Pana Premiera Tuska i jego drużyny".

Marszałek Sejmu rozpoczyna konsultacje ws. skazanych posłów PiS-u Kamińskiego i Wójcika

Apel Wałęsy można odczytać w kontekście sprawy ze skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu politykami PiS-u Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w poniedziałek rano rozpocznie konsultacje z autorytetami prawnymi, by poznać ich opinie na temat wygaszenia mandatów skazanych posłów Prawa i Sprawiedliwości, byłych szefów CBA oraz MSWiA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pierwsze spotkanie odbędzie z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem.

20 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ws. tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Obaj politycy dostali karę dwóch lat bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 2015 roku, kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym, orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta. Jednocześnie stwierdził, że prawo łaski prezydenta wywołuje ostateczne skutki prawne. Sprawa szefów CBA wróciła jednak do sądu po tym, jak Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent nie mógł zastosować prawa łaski wobec nieprawomocnie skazanych.

Dzień później marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o wygaśnięciu mandatów posłów. Politycy odwołali się od tej decyzji, a marszałek odwołania Wąsika i Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu im mandatów skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Szymon Hołownia nie skierował sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, ponieważ 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest organem, który ma status niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, jak wymaga tego prawo UE. W konsekwencji uznał pytania skierowane przez tę Izbę SN za niedopuszczalne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, jest złożona z tzw. neosędziów. i to ona zdecydowała o uchyleniu decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów.

