W kwietniu 2020 r. prokuratorka Ewa Wrzosek wszczęła śledztwo ws. organizacji wyborów prezydenckich w formie głosowanie korespondencyjnego w czasie epidemii koronawirusa. Wrzosek chciała sprawdzić, czy podczas głosowania nie zajdzie ryzyko narażenia wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Po zaledwie trzech godzinach śledztwo zostało umorzone przez zastępczynię prokuratora rejonowego Warszawa-Mokotów Edytę Dudzińską.

REKLAMA

Dzień później Prokuratura Krajowa poinformowała, że wobec Wrzosek zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Teraz Wrzosek ma być jedną z osób, którą przesłucha sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych, powołana przez Sejm w grudniu 2023 roku.

Zobacz wideo Sejm powołał komisję śledczą, do zbadania wyborów kopertowych

Wrzosek: Prokuratura może wykorzystać te okoliczności

- Po raz pierwszy zostaną przesłuchane jakiekolwiek osoby na okoliczności nie tylko polityczne, ale również takie okoliczności, które powinna wielokrotnie już wcześniej wyjaśniać prokuratura - mówiła w niedzielę w TVN24 Ewa Wrzosek. Przyznała, że sama jeszcze nie dostała wezwania do stawienia przed komisją. Prokuratorka podkreśliła, że "z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli toczył się szereg postępowań w sprawie organizacji wyborów kopertowych, (były - przyp. red.) zawiadomienia osób prywatnych, polityków". - Tu do tej pory żadne z postępowań i zawiadomień nie posunęło się dalej poza pewną analizę jakichś dokumentów - zaznaczyła Wrzosek.

Więc to będzie też dodatkowa okazja, aby prokuratura mogła wykorzystać te wszystkie okoliczności, które zostaną ujawnione przez komisję, do tych śledztw, które kiedyś zostały, bądź umorzone, czy też wydawano w nich decyzję o odmowie wszczęcia postępowań

- mówiła. Wrzosek nie ma żadnych wątpliwości, że "po tych kilku latach wiemy, że główną odpowiedzialność za zarządzenie wyborów kopertowych w 2020 roku wziął na siebie pan prezes Jarosław Kaczyński". - Na pewno ta osoba winna być przesłuchana - powiedziała.

Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przygotowała listę świadków

We wtorek 9 stycznia zaplanowane kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pod koniec grudnia jej przewodniczący Dariusz Joński przekazał, że będzie chciał, aby już wtedy komisja przesłuchała pierwszego świadka. - Będę chciał, by świadkiem był były wicepremier Jarosław Gowin, który miał ogromną wiedzę na ten temat, sprzeciwiał się organizacji wyborów. Jego wiedza na pewno może posłużyć komisji, by przygotować dobry raport - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Na początku grudnia Jarosław Gowin złożył deklarację w tej sprawie podczas rozmowy z Onetem. - Stawienie się na wezwanie komisji śledczej jest obligatoryjnie, więc oczywiście będę zeznawać - zapewnił polityk.

Plan komisji śledczej zakłada ustalenie szczegółów na temat czynności podjętych, aby przygotować i przeprowadzić wybory kopertowe w 2020 roku. Istotnym aspektem będzie zachowanie chronologii wydarzeń. - Zaczniemy od pandemii. Potem były zarządzenia, decyzje ustawy, później było zlecenie wydane Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - wskazał poseł KO. Oprócz Gowina na listę świadków wpisano również m.in. byłą marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, byłego szefa KPRM-u Michała Dworczyka oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Wiceprzewodniczący komisji śledczej Jacek Karnowski z KO złożył wniosek do prokuratora generalnego. Domagał się w nim zabezpieczenia korespondencji mailowej osób zaangażowanych w przygotowanie wyborów korespondencyjnych. Podczas piątkowego posiedzenia członkowie komisji składali wnioski dotyczące dokumentacji, która będzie przedmiotem prac komisji. Jeden z nich złożony przez Jacka Karnowskiego dotyczył korespondencji ministra Michała Dworczyka, ministra Jacka Sasina i premiera Mateusza Morawieckiego w okresie od 5 lutego do 12 lipca 2020 roku.

***