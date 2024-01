Hołownia rozpoczyna konsultacje ws. Kamińskiego i Wójcika. W kolejce autorytety prawne

Nieuznawana po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE za niezawisły sąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przed weekendem uchyliła postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie wygaszenia mandatów prawomocnie skazanym posłom PiS-u: Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Obie decyzje - według samych zainteresowanych, którzy nie uznają też wyroku sądu, oraz ich środowiska - umożliwiają skazanym pełnienie swoich funkcji i uczestniczenie w posiedzeniach Sejmu.

W piątek szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki wydał dyspozycję dezaktywowania kart (będącymi jednocześnie legitymacjami i kartami do głosowania). Ma być to rodzaj "zabezpieczenia praworządności".

Dyrektor generalny gabinetu marszałka Hołowni przekazał, że ten przed najbliższym posiedzeniem Sejmu odbędzie szereg spotkań "o charakterze konsultacyjnym" z autorytetami prawnymi.

Jak ustaliła PAP, Hołownia zacznie cykl spotkań w poniedziałek o 9:00 rano. Na pierwszy ogień pójdą minister sprawiedliwości Adam Bodnar i Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. W poniedziałkowe popołudnie marszałek spotka się z sędziami w stanie spoczynku, a we wtorek z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem.

Hermeliński: Kamiński i Wąsik nie mogą wejść na salę sejmową

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w sobotę komentował obecną sytuację na antenie TVN24. - Nie mogą wejść na salę sejmową. W tej sytuacji, gdyby rzeczywiście chcieli siłą, przemocą wejść, to jest Straż Marszałkowska. Hołownia musi być konsekwentny - stwierdził. - Skoro powiedział A, musi powiedzieć B - dodał.

- Skoro marszałek też twierdzi, że jego postanowienie ma charakter tylko deklaratoryjny, ono tylko potwierdza to, co stało się przed tym, czyli potwierdza wyrok skazujący. Ex lege, w tym momencie, wygasają mandaty. W związku z tym nie mogą wejść. Mogą wejść jako goście na galerię, jeżeli ich tam Straż Marszałkowska wpuści - powiedział.