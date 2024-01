Dziennikarz roku o sprawie Kąckiego. "Cała spowiedź jest oszustwem wobec czytelników"

Wojciech Czuchnowski, od ponad 20 lat związany z "Gazetą Wyborczą" i tegoroczny laureat nagrody dla Dziennikarza Roku, opublikował swoje przemyślenia na temat tekstu Marcina Kąckiego i tego, jak redakcja "GW" zareagowała na zarzuty.

REKLAMA

Czuchnowski zwrócił uwagę, że Kącki powinien zacząć od wyjaśnienia, dlaczego zdecydował się na publikację swojej "spowiedzi" i zaproponował treść wyjaśnień:

Kilka tygodni temu zostałem odsunięty od zajęć ze studentkami i studentami Polskiej Szkoły Reportażu. Powodem była skarga jednej ze studentek, która zgłosiła, że była przeze mnie molestowana seksualnie. Po tym zdarzeniu uznałem, że opowiem o swoim życiu, pracy, błędów i które popełniłem oraz osoby, które skrzywdziłem. Chcę się wytłumaczyć i przeprosić

Zdaniem dziennikarza brak takiego występu sprawia, że "cała jego spowiedź jest oszustwem wobec Czytelników i zespołu Wyborczej". "Budzi też najgorsze podejrzenia co do prawdziwych intencji autora" - dodaje Czuchnowski.

Zobacz wideo Papież: JPII kazał odłożyć 'do archiwum' sprawę molestowania

"Ale nawet po takim wstępie tekst Marcina nie powinien się ukazać na naszych łamach. Nie w takim kształcie, jaki nadał mu autor. Osoba odpowiedzialna za publikację miała redaktorski obowiązek zweryfikowania podanych przez Marcina faktów, zwrócenia uwagi na niedomówienia, przekłamania i pominięcia kluczowych elementów. Na przykład stanowiska ofiar opisywanych przez autora - bohatera. Tak się nie stało.

Tekst na prywatny profil w mediach społecznościowych, nie na łamy "GW"

Czuchnowski podkreśla, że w takiej formie "właściwym miejscem dla tego tekstu są media społecznościowe autora". Czuchnowski uważa, że "uwikłanie 'Gazety Wyborczej' w osobistą historię Kąckiego jest nadużyciem.

Dziennikarz śledczy komentuje też oświadczenie redakcji po ukazaniu się głosu co najmniej jednej ofiary i setkach oburzonych komentarzy. "(...) czytamy, źe sprawa będzie potraktowana poważnie. Rozumiem przez to, że redakcja przeprowadzi wewnętrzne śledztwo, w wyniku którego szybko ukaże się tekst, Poznamy stanowiska osób, które Marcin skrzywdził, s on sam zostanie przepytany z faktów, które w swojej 'spowiedzi' pominął albo złagodził. To należy się Czytelnikom, zespołowi "GW" i wszystkim, dla których Marcin był lub nadal jest dziennikarskim autorytetem.

Roman Imielski, I zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" wydał oszczędne stanowisko, w którym deklaruje, że dziennik "bardzo poważnie" traktuje relacje ofiar i zapowiada, że "sprawę wyjaśnią" na łamach "GW".

Wicenaczelna "GW" Aleksandra Sobczak opublikowała tekst, w którym opisała swoje doświadczenia przemocy, potępiła zachowanie Kąckiego, ale jednocześnie "doceniła jego przeprosiny i wstyd, który uważa za szczerze". "Nikt poza nim się publicznie nie kaja. A przecież wielu mężczyzn ma takie historie" - uważa.

Sobczak widzi w tekście Kąckiego przeprosiny, choć możemy w nim przeczytać m.in.:

Latem, gdy Ewa [Wanat] żyła resztką nadziei dla siebie, pytała, co byśmy zmienili w przeszłości. Jej rozważań nie przytoczę, bo są zbyt intymne, ale ja powiedziałem, że jednak nic bym nie zmienił.

W bardzo obszernym artykule Kącki przyznaje się do pewnego rodzaju nadużyć wobec kobiet, ale uważa, że "nie jest przemocowcem". W ramach zadośćuczynienia swoim zachowaniom dziennikarz dzwoni do kobiet, które skrzywdził, wśród nich jest Karolina Rogaska. On sam twierdzi, że dziennikarka była zdziwiona jego zachowaniem wobec niej, pisał bowiem książki o przemocy. Można odnieść wrażenie, że ofiara wybaczyła sprawcy.

"Dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi i innym dziewczynom?"

Zupełnie inaczej widzi to Rogaska, która zmieściła na Facebooku wpis ze swoją wersją wydarzeń. "Kącki opisuje, jak do mnie dzwonił, i nawet w tym małym fragmencie mija się z prawdą". Rogaska zapewniła, że "nie wyraziła" zdziwienia zachowaniem Kąckiego. I skierowała pytania do autora tekstu: "Marcin, skoro byłeś tak szczery w swoim tekście, dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi i innym dziewczynom? Czemu nie napisałeś, że moje wielokrotne 'NIE' potraktowałeś jak niebyłe, czemu nie padło, jak rzuciłeś do mnie, że 'teraz odmawiasz, a po trzydziestce nie będziesz już tak wybrzydzać i będziesz ruchać się, jak popadnie'? Jak za stosowne uznałeś rozebranie się i masturbację mimo mojego ewidentnego przerażenia? Obrzydliwe zachowanie" - opisała i przeprosiła za "dosłowność" Rogaska. Jak napisała, słowo "przepraszam" padło dopiero w SMS-ie. "I tak, Marcin, mam na to dowód, bo naszą rozmowę nagrałam" - podkreśliła.

"Może rzeczywiście coś zrozumiał, może już nikogo nie skrzywdzi. Ale teraz mam poczucie, że ta rozmowa, te telefony, to było tylko kolejne 'zbieranie materiału' do tekstu. Że tekst wynika tylko ze strachu, że prawda wyjdzie na jaw, więc trzeba ją wyprzedzić, że trzeba postawić sobie mocny pomnik, żeby trudniej byłoby go obalić" - oceniła dziennikarka, która dodała, że "już się nie boi, jest w niej tyle zmęczenia, że już nie ma miejsca na strach". "Niestety, ten tekst sprawił, że nie mogę zapomnieć, tym tekstem naplułeś mi, Marcinie, w twarz" - stwierdziła.

Tuż po publikacji powyższego tekstu, naczelni "Gazety Wyborczej" poinformowali, że zawieszają Marcina Kąckiego.