Trwa dyskusja nad tym, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - politycy skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia, zostaną wpuszczeni na salę obrad w Sejmie i czy są jeszcze posłami. W piątek poinformowano o dezaktywacji kart do głosowania obu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Waldemar Buda stwierdził, że Maciej Wąsik "ma obowiązek wejść" na salę obrad. - Nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał, że on nie może wykonywać swoich obowiązków - stwierdził. Jak dodał, marszałek Sejmu nie ma podstaw prawnych do blokowania dostępu do parlamentu dla skazanych przez sąd polityków PiS.

Przypomnieli wydarzenia z grudnia 2016 roku. "Jak to było z tym niedopuszczaniem posłów?"

Z kolei Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący PKW podkreślił, że politycy nie mogą wejść na salę sejmową. - W tej sytuacji, gdyby rzeczywiście chcieli siłą, przemocą wejść, to jest Straż Marszałkowska. Hołownia musi być konsekwentny - mówił w TVN24.

Prof. Andrzej Zoll, były prezes TK wypowiedział się w podobnym tonie. - Gdyby w najbliższą środę obaj politycy PiS - bo już nie posłowie - próbowali wejść na salę plenarną Sejmu, to powinna ich bez ogródek powstrzymać Straż Marszałkowska. Powiem więcej. Ja doradzałbym marszałkowi Hołowni, aby na ten dzień wezwał do Sejmu policję - zaznaczył. Jak dodał Wąsik i Kamiński "powinni iść do więzienia" - Kara jest do wykonania natychmiast, jest prawomocny wyrok - powiedział Zoll w rozmowie z Onetem.

Tymczasem profil programu Szkło Kontaktowe emitowanego na antenie TVN24 przypomina sytuację z 2016 roku, kiedy ówczesny obóz rządzący nie chciał wpuścić polityków opozycji do Sali Kolumnowej. "Jak to było z tym niedopuszczaniem posłów do obrad Sejmu? Pamiętają to dobrze między innymi Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk" - napisano na portalu X i przywołano wpis reportera TVN24 Wojciecha Bojanowskiego, który relacjonował wówczas, że Straż Marszałkowska nie pozwoliła posłom wejść na salę, gdzie obradowali politycy PiS.

W innym wpisie przywołano sytuację, kiedy posłowie uniemożliwiali zabranie głosu Cezaremu Tomczykowi z Koalicji Obywatelskiej.

Przeniesiono obrady Sejmu do Sali Kolumnowej. Co wydarzyło się w grudniu 2016 roku?

Przypomnijmy, w grudniu 2016 roku Straż Marszałkowska zablokowała wejście do Sali Kolumnowej, twierdząc, że trwa tam posiedzenie klubu PiS.

16 grudnia tuż przed godziną 21:30 pojawiła się oficjalna informacja o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Głosowanie w sprawie ustawy budżetowej rzeczywiście się tam odbyło, mimo że zdaniem opozycji, nie było kworum - większość posłów opozycji została, aby dalej protestować na sali plenarnej. - Nie można zadać pytania, nie można zabrać głosu. Posiedzenie jest nielegalne. To nie jest posiedzenie - komentował wówczas Cezary Tomczyk. O godzinie 22:00 posłowie mieli przegłosować ustawę. Jak przekazał marszałek Sejmu, "za" było 234 osoby, a dwoje posłów było przeciw. W głosowaniu udział 236 posłów. W sieci pojawiły się wówczas także zdjęcia jak Straż Marszałkowska wynosi laskę marszałkowską do Sali Kolumnowej.

Wszystko zaczęło się od wystąpienia posła Michała Szczerby, który na mównicę zabrał kartkę z napisem "Wolne Media" i powiedział: "Panie marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa jest...". Po tych słowach ówczesny marszałek Marek Kuchciński wykluczył go z obrad Sejmu, a chwilę później opozycja zaczęła blokować mównicę. Ostatecznie obrady przeniesiono do Sali Kolumnowej, gdzie PiS, praktycznie bez posłów z innych ugrupowań, przegłosowało budżet na 2017 rok.