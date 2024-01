Politycy Prawa i Sprawiedliwości ogłosili, że 11 stycznia pod Sejmem odbędzie się "protest Wolnych Polaków". - Będą samochody przyjeżdżały, autobusy, busy też będą przyjeżdżały, pociągiem będą ludzie przyjeżdżali - zapowiadał w Radiu ZET Mariusz Błaszczak. Polityk przekazał, że protest ma pokazać "brak zgody na praktyki rodem ze stanu wojennego". - Liczymy na to, że rzeczywiście Polacy powiedzą "nie" koalicji 13 grudnia - mówił był minister obrony narodowej. Protest organizowany przez PiS ma być wyrazem sprzeciwu wobec zmian w mediach publicznych, które pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła koalicja rządowa. Politycy i działacze ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego prowadzą zapisy na marsz.

Zobacz wideo Dlaczego prezes Kaczyński dzwonił do prezesa TVP o 3 w nocy? "Zaryzykowałem"

Marsz 11 stycznia. "Ludzie nie chcą jechać, ale są przymuszani"

Onet opisał w niedzielę, że "są miejsca, w których niektórzy mają być wręcz przymuszani do wyjazdu" na marsz 11 stycznia. - Od pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz jednostek mu podległych dostałem informacje, że ich przełożeni związani z PiS mają wydawać polecenia służbowe dotyczące wyjazdu do Warszawy na marsz 11 stycznia. Ludzie nie chcą jechać, ale są przymuszani. Jest straszne ciśnienie w urzędzie. Zostałem poproszony o interwencję - powiedział w rozmowie z portalem szef klubu radnych PSL i radny powiatu kraśnickiego Andrzej Maj.

Jak zapowiedział, złożył zapytania na piśmie do starosty kraśnickiego Pawła Kudrela oraz sekretarza Łukasza Skokowskiego. - Chcę wiedzieć, czy bezpośrednio lub pośrednio wydawali oni lub nadal wydają polecenia służbowe pracownikom Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz jednostek organizacyjnych zmuszające ich do wyjazdu na wspomniane zgromadzenie. Pytam też, czy w związku z tym pracownicy starostwa byli lub są zastraszani i zmuszani do wyjazdu na wydarzenie organizowane przez PiS - mówił Maj.

Kurdel odpowiedział, jednak, że "pracownicy Starostwa Powiatowego w Kraśniku, jak również jednostek organizacyjnych powiatu nie otrzymali polecenia służbowego wyjazdu" na organizowany 11 stycznia "Marsz Wolnych Polaków".

W województwie świętokrzyskim z kolei, które określa się mianem "bastionem PiS" zauważalna jest duża mobilizacja. - Nie pamiętam takiej mobilizacji. Z reguły w ostatnich latach, nawet z okręgu kieleckiego, były trzy, może cztery autokary, a teraz szykuje się ich dużo więcej. (...) Przymuszać nikogo nie trzeba, wręcz przeciwnie - mówił portalowi senator Krzysztof Słoń.

Zmiany w mediach publicznych. Spółki postawione w stan likwidacji

29 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz przekazał, że podjął decyzję o "likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, jako kontynuacja wcześniejszego procesu". W środę 27 grudnia z kolei decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w stan likwidacji zostały postawione spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. Miało to związek z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych poprzez weto ustawy okołobudżetowej.

Sienkiewicz napisał w oświadczeniu, że w obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela.

Tymczasem przewodniczący sejmowej komisji kultury i środków przekazu Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Programie 3 Polskiego Radia, że "duża ustawa medialna" jest przygotowywana i może zostać uchwalona na wiosnę 2024 roku. Jak mówił, w pierwszym kwartale tego roku możemy się najwyżej spodziewać ustawy likwidującej Radę Mediów Narodowych. Ustawa medialna ma być sposobem ich odpolitycznienia, poprzez przywrócenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazanych przez Prawo i Sprawiedliwość Radzie Mediów Narodowych.

19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. Za dokumentem autorstwa posłów rządowej koalicji głosowało 244 posłów, przeciw było 84, a od głosu wstrzymało się 16. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów PiS, którzy udali się na protest pod gmach TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Sejm wezwał w uchwale Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej".