Prof. Zoll ostro o Kamińskim i Wąsiku: Powinni iść siedzieć. "Doradzałbym marszałkowi wezwanie policji"

W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu stwierdzające wygaśnięcie mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego. Dzień wcześniej to samo zrobiła z postanowieniem ws. Macieja Wąsika. Problem w tym, że Izba ta nie jest uznawana za sąd przez europejski wymiar sprawiedliwości.

O sprawę został zapytany prof. Andrzej Zoll, karnista i były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Zanim zajmiemy się rozliczaniem tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w nielegalnej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej SN, musimy zamknąć sprawę podstawową, czyli sprawę Kamińskiego i Wąsika - powiedział w rozmowie z Onetem i dodał:

Oni powinni iść do więzienia, mówiąc kolokwialnie, iść siedzieć. Kara jest do wykonania natychmiast, jest prawomocny wyrok. Ich mandaty poselskie, których już nie mają, są sprawą zupełnie odrębną. I zupełnie odrębne, bez związku z czekającą ich karą, jest całe to zamieszanie w SN.

Prof. Andrzej Zoll podkreślił, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik stracili mandaty poselskie nie na mocy postanowienia marszałka Sejmu, ale w momencie, kiedy sąd ogłosił w ich sprawie prawomocny wyrok. - Znaczy to, że od 20 grudnia 2023 roku panowie nie są posłami. A gadanie o tym, że decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN rzekomo powoduje jakieś przywrócenie im mandatów posłów, jest bez sensu. Oni posłami nie są - zauważył.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego został też zapytany o to, co się stanie, jeśli Kamiński i Wąsik pojawili się w Sejmie. - Gdyby w najbliższą środę obaj politycy PiS - bo już nie posłowie - próbowali wejść na salę plenarną Sejmu, to powinna ich bez ogródek powstrzymać Straż Marszałkowska - przekazał Onetowi. - Powiem więcej. Ja doradzałbym marszałkowi Hołowni, aby na ten dzień wezwał do Sejmu policję, aby miała baczenie na to, co dzieje się w jego okolicach. Tych panów w ogóle nie należy do budynku Sejmu wpuścić - dodał.