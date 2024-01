Kaczyński stracił stanowisko wicepremiera, ale nie wynagrodzenie. Tyle zarabiał u Morawieckiego

W czerwcu Jarosław Kaczyński wszedł do rządu Mateusza Morawieckiego jako wicepremier. Stanowisko stracił 13 listopada, kiedy premier, po wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku, podał swój rząd do dymisji. Teraz szef Prawa i Sprawiedliwości jest posłem, któremu przysługuje dieta poselska, oraz emerytem, który pobiera świadczenie z ZUS-u. Ale to niejedyne wynagrodzenie Kaczyńskiego - informuje "Fakt".

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński obraził dziennikarzy na konferencji. "Państwo mają płacone, żeby tego bronić"

Kaczyński stracił stanowisko wicepremiera, ale nie wynagrodzenie z Kancelarii Premiera

Dziennik przywołuje informacje przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wynika z niej, że prezes PiS-u do końca stycznia będzie dostawać specjalny dodatek wyrównawczy, który przysługuje osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, kiedy zmienią pracę na taką z niższym wynagrodzeniem. "Fakt" podaje, że uposażenie poselskie wynosi ok. 2,8 tys. zł brutto, a wynagrodzenie Kaczyńskiego jako wicepremiera to 21,1 tys. zł brutto.

"W zależności od stażu pracy na stanowisku kierowniczym w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem w nowym miejscu pracy a dotychczasowym dodatek można otrzymywać przez okres":

jednego miesiąca - jeżeli funkcję pełniła przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;

dwóch miesięcy - jeżeli funkcję pełniła przez okres dłuższy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy;

trzech miesięcy - jeżeli funkcję pełniła przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z powyższymi zapisami Kaczyński, który spędził na stanowisku wicepremiera pięć miesięcy, pobiera w grudniu i styczniu dotychczasową pensję z KPRM. "Zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska reguluje ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Poszczególne rozliczenia zależą od indywidualnej sytuacji zawodowej" - taką odpowiedź dziennik otrzymał z Centrum Informacyjne Rządu.

***