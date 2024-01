Ryszard Petru sam przypomniał swoją słynną wpadkę. "Szacun za dystans"

Ryszard Petru w szczycie swojej kariery politycznej zaliczył wpadkę w związku z wypowiedzią na temat święta Trzech Króli, które przypada co roku 6 stycznia. - Rozpoczynamy święta. Po świętach, przypomnę, jest sześciu króli, tak? - powiedział wówczas Petru. W tym roku opublikował żartobliwy wpis, nawiązujący do swojego potknięcia z przeszłości.

Trzech Króli. Petru zażartował i opublikował mem. "Ryszard przypomina"

"Święto jak święto" - napisał Ryszard Petru w swoich mediach społecznościowych. W kolejnym wpisie z kolei opublikował mem z podpisem: "Ryszard przypomina, w sobotę sześciu króli". "Przypominam, to dziś!" - dodał we wpisie.

Żartowanie z samego siebie spotkało się z pozytywnym odbiorem. "Szacun za dystans", "Szacunek za takie fajne skwitowanie kiedysiejszej 'wywrotki'", "Lubię Pana za dystans do siebie", "Dla mnie to już na zawsze będzie Sześciu Króli" - komentują inni użytkownicy.

Ulicami Warszawy przejdzie Orszak Trzech Króli

Z okazji święta Trzech Króli ulicami Warszawy przeszedł orszak. Moment pokłonu trzech króli przy stajence na placu Zamkowym oraz złożenie darów nastąpił o 13:00. - Trzy orszaki królów Azji, Europy i Afryki będą ubrane odpowiednio w trzech kolorach zielonym, czerwonym i niebieskim. Orszakowi azjatyckiemu towarzyszyć będą dwa smoki. Dzieci będą przebrane za rycerzy i dwórki. Królowie będą jechać konnym omnibusem - mówiła Barbara Trzeciak, prezeska fundacji Orszak Trzech Króli.

Na czele pochodu z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem będzie szedł Gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z Turoniem, następnie mali pastuszkowie i aniołki - dodała Anna Murawska, autorka scenariusza Orszaku. Królem Europy Kacprem XVI będzie Włoch Roberto Alessio. Po pokłonie obecni na placu będą mogli dołączyć do korowodu tańczących poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie wszyscy zostaną zaproszeni do wspólnego kolędowania z zespołem góralskim Rodzina Cudzichów.

Orszaki w tym roku zostaną zorganizowane w niemal 900 miejscowościach w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, w Afryce, a także w Żytomierzu w Ukrainie.

Papież Franciszek pobłogosławił orszaki Trzech Króli w Polsce. Franciszek w święto Objawienia Pańskiego po uroczystej mszy świętej w bazylice watykańskiej spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież udzielił błogosławieństwa orszakowi Trzech Króli, który przybył na plac świętego Piotra. - Błogosławieństwem obejmuję też uczestników wielkiego orszaku Trzech Króli w Warszawie i w innych miastach Polski - powiedział.

W 60. rocznicę historycznego spotkania Pawła VI z patriarchą Konstantynopola w Jerozolimie zachęcił wiernych do modlitw i starania o jedność chrześcijan. Zaapelował, by pamiętając o tym geście braterstwa, modlić się o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Papież wyraził współczucie bliskim ofiar zamachu terrorystycznego sprzed trzech dni w prowincji Kerman w Iranie.