Hermeliński o obecności Wąsika i Kamińskiego w Sejmie. "Gdyby chcieli wejść siłą, to jest Straż"

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej skomentował na antenie TVN24 obecną sytuację polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Nie mogą wejść na salę sejmową. W tej sytuacji, gdyby rzeczywiście chcieli siłą, przemocą wejść, to jest Straż Marszałkowska. Hołownia musi być konsekwentny - stwierdził. - Skoro powiedział A, musi powiedzieć B - dodał.

- Skoro marszałek też twierdzi, że jego postanowienie ma charakter tylko deklaratoryjny, ono tylko potwierdza to, co stało się przed tym, czyli potwierdza wyrok skazujący. Ex lege, w tym momencie, wygasają mandaty. W związku z tym nie mogą wejść. Mogą wejść jako goście na galerię, jeżeli ich tam Straż Marszałkowska wpuści - powiedział.

Hermeliński stwierdził także, że miejsca byłych posłów Wąsika i Kamińskiego "nie pozostaną puste na długo". - Bywają sytuacje, że wygasają mandaty posłów z różnych przyczyn. Śmierć posła, powołanie do Parlamentu Europejskiego, zrzeczenie się mandatu. Często się takie wygaszania mandatów zdarzają. Niedawno też marszałek wygasił z zupełnie innej przyczyny mandat - mówił. Jak stwierdził były przewodniczący PKW, "poprzednia władza szuka wszelkich motywów, wszelkich sposobów, żeby podważyć ten rząd i doprowadzić do kolejnych wyborów".

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Politykom PiS dezaktywowano karty do głosowania w Sejmie

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu Mariusza Kamińskiego. Sprawą zajmowała się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Najwięcej wątpliwości w sprawie budzi spór kompetencyjny pomiędzy Izbami: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To do nich wpłynęły odwołania. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej trafiły bezpośrednio od polityków Prawa i Sprawiedliwości, z kolei do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka Sejmu. W czwartek z kolei Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie wygaszenia mandatu Macieja Wąsika.

Zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego, który przewodniczył w piątek posiedzeniu dotyczącym odwołania Kamińskiego sprawą, zgodnie z kompetencjami, zajęła się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. - Orzekaliśmy w naszej sprawie, co do której zarówno prawa wypowiada się w kwestii właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej, jak i później zostało to potwierdzone w zarządzeniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - mówił Stępkowski.

Według rzecznika SN Izba Kontroli miała kompetencje do zajęcia się sprawą, ponieważ to właśnie do niej, jako pierwszej, już 29 grudnia wpłynęły odwołania Kamińskiego i Wąsika. - Kodeks postępowania cywilnego, który znajduje na podstawie art. 250 Kodeksu prawa wyborczego zastosowanie w tych sprawach, przewiduje sytuację, w której jeżeli środek odwoławczy jest złożony od razu do instancji odwoławczej, a nie sądu pierwszej instancji za pośrednictwem którego składa się ten środek odwoławczy, wówczas jak najbardziej jest to skuteczne złożenie środka odwoławczego tyle tylko, że sąd, do którego złożono ten środek odwoławczy występuje do sądu pierwszej instancji wzywając do przedstawienia akt - mówił rzecznik. Stępkowski dodał, że jeżeli Izba Pracy, zgodnie z wokandą, 10 stycznia będzie zajmować się odwołaniem Mariusza Kamińskiego, zrobi to niezgodnie z prawem.

Prezes Izby Pracy Piotr Prusinowski poinformował, że oryginalne dokumenty pochodzące od marszałka Sejmu wciąż znajdują się w podległej mu Izbie. Stąd podejrzenie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekała bez akt sprawy. Problemem, jak mówił, jest rozstrzygnięcie, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem. - Jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej sądem nie jest, co dla mnie jest oczywiste jak dwa razy dwa równa się cztery, to w takim wypadku mamy do czynienia z jakimś aktem prawnym, który pochodzi od jakiegoś podmiotu, który sądem nie jest - mówił sędzia Prusinowski.

Posłom dezaktywowano także karty do głosowania. - Ta decyzja ma charakter zabezpieczenia stanowienia prawa - mówiła w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. - Orzeczenie przyszło z izby, do której biuro marszałka Sejmu nie zanosiło odwołania panów Wąsika i Kamińskiego. Chcemy właśnie w charakterze zabezpieczenia takie karty na ten moment dezaktywować, po to, żeby po prostu zabezpieczyć proces stanowienia prawa w Polsce - zaznaczyła. Jak tłumaczyła, wobec orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której funkcjonowanie kwestionuje unijny Trybunał Sprawiedliwości, pojawiły się "poważne wątpliwości".