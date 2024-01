Andrzej Duda w relacji z rządem kieruje się tylko interesem PiS? Oto co sądzą Polacy [SONDAŻ]

Sondaż SW Research dla rp.pl wskazał opinię Polaków na temat decyzji prezydenta. Respondenci zostali zapytani, czym ich zdaniem, kieruje się Andrzej Duda w relacjach z rządem Donalda Tuska. Wyniki nie pozostawiły wątpliwości.

Andrzej Duda kieruje się interesem PiS? Polacy odpowiedzieli w sondażu

44,6 procent badanych stwierdziło, że Andrzej Duda w kontakcie z rządem Donalda Tuska kieruje się wyłącznie "interesem PiS", natomiast zdaniem 20,4 proc. respondentów dla prezydenta istotny jest przede wszystkim "interes Polski". 16,9 proc. respondentów oceniło, że dla głowy państwa ważny jest zarówno "interes PiS", jak i "interes Polski". 18,1 proc. badanych nie miało w tej kwestii zdania.

Sondaż wskazał, co sądzą Polacy. Andrzej Duda nie zgadza się z nowym rządem w kilku kwestiach

Senior project manager w SW Research Wiktoria Maruszczak przekazała, że prezydent kieruje się interesem PiS według 49 proc. pytanych powyżej 50 roku życia i 52 proc. respondentów posiadających wyższe wykształcenie. Takiej odpowiedzi najliczniej (53 proc.) udzieliły osoby o dochodach mieszczących się od 2001 do 3000 zł netto. - Andrzej Duda w relacjach z nowym rządem kieruje się dobrem PiS zdaniem co drugiego mieszkańca miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. osób - skomentowała wyniki badania Maruszczak. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 800 internautów powyżej 19 roku życia w dniach 27-29 grudnia.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Andrzej Duda nie zgadza się z nowym rządem w wielu kwestiach. Można było to zauważyć między innymi podczas noworocznego orędzia 31 grudnia 2023 roku. - Mamy do czynienia z nową sytuacją w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji, ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa, próbując przejąć media publiczne, złamała te zasady - stwierdził wówczas prezydent. Andrzej Duda zawetował również ustawę okołobudżetową oraz ocenił, że nie istnieją przesłanki, aby wygasić mandaty Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.